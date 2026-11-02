Tekax reunirá a médicos tradicionales y herbolarios en la Feria de Medicina Maya

Los conocimientos ancestrales de los j’meen, parteras y especialistas en herbolaria serán el eje de la cuarta Feria de Medicina Tradicional Maya “Raíces de Sanación”, que se realizará el próximo 5 de noviembre en Tekax, con entrada libre.

El encuentro tendrá lugar de 9:00 a 14:00 horas en el Centro de Convenciones “Ricardo Palmerín”, donde habitantes y visitantes podrán conocer las prácticas de la medicina tradicional maya, escuchar las experiencias de sus representantes y acercarse a distintas expresiones de la cultura yucateca.

Organizada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), en coordinación con instituciones académicas, culturales y de salud, la feria busca preservar, documentar y difundir los conocimientos ancestrales, así como fomentar el intercambio entre la medicina tradicional y la investigación científica y humanística.

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Medicina tradicional maya, desde la experiencia de sus practicantes

Uno de los principales atractivos será el conversatorio “Sabiduría viva: diálogo con médicos tradicionales desde su experiencia de vida”, moderado por Bernardo Caamal Itzá.

En este espacio participarán Nidia Gertrudis Patrón Canché, Humberto Novelo Ascencio, la médica tradicional y coordinadora del Instituto Nacional de Medicina y Salud Ancestral, Aída Argáez Gasca, así como la partera maya Nicolasa Cen Manrique.

También se impartirá la conferencia “Proyecto de revalorización de la medicina tradicional maya, sus riesgos con la globalización en comunidades mayas de Yucatán”, a cargo de Rolffy Rubén Ortiz Andrade, investigador de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

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Herbolaria, artesanías y gastronomía en Tekax

La programación contempla una muestra de artesanías, gastronomía típica y herbolaria, además de la exposición, evaluación y premiación de los trabajos participantes en los concursos de carteles y ensayos científicos.

Las actividades concluirán con la presentación del Grupo Folklórico de Adultos en Plenitud, como parte de una jornada dedicada al reconocimiento de los saberes comunitarios y la riqueza cultural de Yucatán.

La feria forma parte de las acciones para fortalecer la preservación del patrimonio intangible del pueblo maya y promover el diálogo entre los conocimientos tradicionales y otras formas de investigación.