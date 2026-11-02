Pensión Bienestar en Yucatán: ¿quiénes cobran del 3 al 6 de noviembre de 2026?

Las personas beneficiarias de las pensiones y programas del Bienestar en Yucatán comenzarán a recibir sus depósitos del bimestre noviembre-diciembre de 2026 a partir del martes 3 de noviembre.

Durante los primeros cuatro días de dispersión, los pagos estarán dirigidos a quienes tienen apellidos que comienzan con las letras A, B y C, de acuerdo con el calendario oficial.

Los recursos se depositarán directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que las personas beneficiarias no tendrán que acudir a realizar algún trámite adicional para recibir el apoyo.

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¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar del 3 al 6 de noviembre?

De acuerdo con el calendario de pagos anunciado por el Gobierno de México, las fechas para las personas beneficiarias cuyos apellidos comienzan con las primeras letras del abecedario quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Martes 3 de noviembre: cobran las personas con apellido que inicia con la letra A.

Miércoles 4 de noviembre: corresponde el depósito a quienes tienen apellidos con la letra B.

Jueves 5 y viernes 6 de noviembre: reciben el pago las personas cuyo primer apellido comienza con la letra C.

Estos depósitos corresponden al último bimestre del año y aplican para los distintos programas sociales incluidos en el calendario de dispersión.

¿Cuánto depositan de la Pensión Bienestar en noviembre-diciembre de 2026?

Los montos que recibirán las personas beneficiarias en este periodo varían según el programa al que estén incorporadas. Las cantidades anunciadas son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos para mujeres de 60 a 64 años.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos correspondientes al jornal mensual, cuyo depósito está previsto para el miércoles 11 de noviembre.

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¿Cuándo terminan los pagos del Bienestar en Yucatán?

La dispersión de los apoyos del bimestre noviembre-diciembre se realizará del 3 al 27 de noviembre, siguiendo el orden alfabético del primer apellido de las personas beneficiarias.

El calendario concluirá el viernes 27 de noviembre con los depósitos correspondientes a las letras W, X, Y y Z.

En Yucatán, las personas inscritas en estos programas podrán disponer de sus recursos una vez que el depósito se refleje en su tarjeta del Banco del Bienestar.