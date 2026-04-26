Yucatán fortalece coordinación con la Federación para proyectos de energía limpia

El gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, para fortalecer la coordinación entre Yucatán y el Gobierno de México en proyectos de energía, infraestructura eléctrica, transición hacia fuentes limpias y seguridad ambiental.

Durante la reunión, Díaz Mena presentó la agenda energética del estado como parte del proyecto Renacimiento Maya, con énfasis en el potencial de Yucatán para desarrollar proyectos de energía solar y eólica, en coordinación con la Sener y bajo criterios técnicos, regulatorios y ambientales.

También se revisó la necesidad de fortalecer la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica en Yucatán, considerada clave para el desarrollo económico del estado y para integrar de manera efectiva la generación renovable al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

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El encuentro se realizó en la sede de la Secretaría de Energía (Sener), con la participación del subsecretario de Electricidad, José Antonio Rojas Nieto, y de la directora ejecutiva de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Andrea González Hernández.

Acompañaron al Gobernador el titular de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner, y el representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor López Martínez.

En su intervención, el subsecretario de Electricidad, José Antonio Rojas Nieto, señaló el compromiso de la Sener de impulsar una política de inversión que favorezca el acceso a energía confiable y asequible para la población y la industria yucateca.

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Durante la sesión también se revisó el avance de proyectos de inversión energética en el estado, así como áreas de oportunidad para acelerar iniciativas que contribuyan al desarrollo productivo de Yucatán y a la generación de empleo calificado.

Como parte de los acuerdos, se establecerán mecanismos de seguimiento entre la Representación del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México y las áreas técnicas de la Sener, para dar atención oportuna a los proyectos prioritarios del estado en materia energética.

En la reunión con la directora ejecutiva de la ASEA, Andrea González Hernández, el Gobernador abordó la coordinación en materia de seguridad industrial y protección ambiental, especialmente en instalaciones y actividades del sector hidrocarburos con presencia en territorio yucateco.

Ambas partes coincidieron en la importancia de aplicar la normatividad en seguridad, energía y ambiente, a fin de proteger el bienestar de las comunidades y preservar el entorno natural de Yucatán.

Díaz Mena señaló que Yucatán participa en la agenda energética nacional con una visión propia, orientada a aprovechar su potencial y avanzar hacia un desarrollo energético sostenible en el sureste de México.

Las partes acordaron mantener el diálogo en reuniones técnicas de seguimiento, donde se revisarán los aspectos específicos de cada vertiente de la agenda energética estatal.