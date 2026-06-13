¿Qué es el aparato que Raúl Jiménez usa en la cabeza para jugar?

Uno de los jugadores más importantes de la Selección Mexicana es Raúl Jiménez, un hombre que no solo se ha ganado el cariño del público, también la admiración de miles de mexicanos.

Sin embargo, cada que entra al terreno de juego se le puede observar con una tipo diadema, un accesorio que algunos han pensado que es por moda o por gusto, aunque la realidad es que por temas médicos tiene que usarlo.

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¿Por qué Raúl Jiménez usa un aparato en la cabeza?

Recordemos que fue en el 2020, cuando el futbolista se debatió entre la vida y la muerte, tras un golpe en la cabeza que tuvo durante un partido, ocasionando que su carrera como jugador se pusiera en duda, pues nadie podía afirmar que iba a volver a las canchas.

De acuerdo con lo que se sabe, este accesorio es un casco protector elaborado a la medida, ya que protege el área de su cráneo que resultó afectada.

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El aparato tiene materiales especiales capaces de absorber impactos y reducir, lo que baja de forma considerable el riesgo de una nueva lesión en la zona donde fue intervenido quirúrgicamente.

Para quienes desconozcan, los hechos ocurrieron hace 6 años, durante un encuentro entre el Wolverhampton Wanderers y el Arsenal en la Premier League, donde Raúl Jiménez, donde chocó su cabeza con el defensor brasileño David Luiz.

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