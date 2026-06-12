¿Quién era el "Niño Guerrero", líder del Tren Aragua que murió en ataque de de US? Esto dijo Trump

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump afirmó que las fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque, el cual tuvo como resultado la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como“Niño Guerrero”, quien era el líder de la organización criminal Tren de Aragua.

Por medio de una publicación en Truth Social, el mandatario confirmó que el operativo fue realizado por el Comando Sur, también hizo llamó al Tren de Aragua como “una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”.

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“Bajo mis órdenes, el Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero”.

Cabe mencionar que este operativo se realizó en conjunto con las autoridades de Venezuela, aunque no se han dado más detalles sobre esta situación, tampoco el lugar en donde hizo el ataque en donde murió Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

¿Quién era el líder criminal conocido como el “Niño Guerrero”?

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, el “Niño Guerrero” era identificado como uno de los líderes criminales más importantes del continente, al estar la frente de la organización de origen venezolano El Tren de Aragua, acusado de tráfico de drogas, trata de personas, extorsión y lavado de dinero.

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Además, Donald Trump aseguró que se mantenían algunos vínculos con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Cabe señalar que por el momento, el Ministerio de Información de Venezuela, no ha hecho un pronunciamiento oficial.