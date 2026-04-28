Secretaría de Educación confirma megapuente de cinco días en Yucatán del 1 al 5 de mayo

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) informó la suspensión de actividades escolares el próximo lunes 4 de mayo para los niveles de Educación Básica y Media Superior en toda la entidad, medida que aplicará tanto en escuelas públicas como privadas.

La disposición se da en seguimiento al anuncio del gobernador Joaquín Díaz Mena y en apego al calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, que establece el martes 5 de mayo como día inhábil por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

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De igual forma, de acuerdo con el calendario oficial, el viernes 1 de mayo tampoco habrá clases, por lo que se tendrá un megapuente de cinco días. Cabe señalar que el jueves 30 de abril al ser Día de la Niñez, muchas escuelas solamente tienen actividades festivas, por lo que tampoco habrá clases.

¿Por qué no habrá clases el 4 de mayo en Yucatán?

De acuerdo con la autoridad educativa, la decisión de suspender clases el lunes 4 de mayo responde a la intención de generar un “puente escolar”, permitiendo a estudiantes, docentes y familias contar con un periodo extendido de descanso.

Esta medida también se alinea con las recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que promueve la optimización de los días de asueto dentro del calendario escolar.

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La Segey destacó que este puente no solo favorece la convivencia familiar y el bienestar de la comunidad educativa, sino que también impulsa la actividad turística y económica, al facilitar que las familias puedan planear viajes o realizar actividades recreativas dentro y fuera del estado.

¿Cuándo regresan a clases en Yucatán?

El regreso a clases para todos los niveles educativos está programado para el miércoles 6 de mayo de 2026, cuando se reanudarán de manera normal las actividades escolares en toda la entidad.