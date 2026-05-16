Trasladan en helicóptero a agente lesionado en retén de Chemax

La Secretaría de Seguridad Pública informó que concluyó el apoyo aéreo para trasladar a un agente estatal lesionado durante un incidente de tránsito registrado en el puesto de control ubicado en Xcan, comisaría de Chemax.

De acuerdo con el reporte oficial, el elemento realizaba labores de vigilancia y caminaba dentro del perímetro operativo cuando fue impactado por un vehículo. El conductor permaneció en el lugar de los hechos, mientras paramédicos brindaron la valoración prehospitalaria correspondiente.

El informe médico señaló que el agente presentó traumatismo craneoencefálico moderado, así como fractura de tibia y peroné izquierdos, por lo que se determinó su traslado a Mérida para recibir atención especializada.

La aeronave Bell 429 de la SSP realizó el vuelo hacia la capital yucateca y aterrizó en el campo del parque de la Jesús Carranza, donde personal médico recibió al lesionado para su ingreso al hospital correspondiente.

La operación se efectuó de manera segura y oportuna, con apoyo de equipos médicos y elementos desplegados en tierra.