Corte de agua hoy en la CDMX; no habrá suministro hasta las 16:00 horas del domingo 17 de mayo

Algunas colonias de la capital del país se verán afectadas ante la suspensión del sumistro de agua potable durante este fin de semana, de acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades.

¿Dónde habrá un corte masivo de agua en la CDMX y por qué razón?

Vecinos del Pueblo de San Miguel Topilejo, de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, verán interrumpido el suministro de agua potable este domingo 17 de mayo.

¿Cuánto tiempo secundarán sin agua los vecinos de esta alcaldía de la CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua la localidad no contará con el servicio correspondiente hasta las 16:00 horas.

Las autoridades también informaron que el motivo de la suspensión se debe a los trabajos de reparación de la 4ta derivación del túnel del del acueducto San Francisco Tlalnepantla.

¿Cómo y dónde solicitar una pipa de agua en caso de ser necesario?

Estas reparaciones comprenden los límites de las alcaldías Xochimilco y Tlalpan, derivado de un problema registrado la mañana del pasado viernes 15 de mayo.

Al terminar las reparaciones correspondientes, se restablecerá el suministro de agua potable. En caso de ser necesario, los vecinos de esta comunidad podrán solicitar pipas de agua en la línea *426.