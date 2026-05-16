Pronóstico del clima en Yucatán 17 de mayo: Calor de más de 40 grados retornará este domingo

Durante este domingo 17 de mayo se espera que aunque se presente cielo nublado, la probabilidad de lluvias será baja, predominando las temperaturas superiores a los 40° C en Yucatán.
El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que este domingo el dominio de un anticiclón en niveles medios y altos de la tropósfera ocasionará tiempo estable, con cielo despejado a parcialmente nublado.
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Habrá escasa probabilidad de lluvias, así como ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso durante el día, mientras que por la noche será cálido.
Se registrarán vientos del este-sureste de 20 a 35 km/h, con posibles rachas mayores a 50 km/h, aunque en la tarde se tornarán del noreste y norte en Yucatán.
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En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 40 grados Celsius, mientras que al amanecer se esperan mínimas cercanas a los 24 grados, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Por la noche, el clima volverá a sentirse cálido en gran parte de la entidad.
En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 37 grados, mientras que en Tekax los valores oscilarán entre los 25 y 36 grados Celsius.
Por su parte, en Tizimín se prevén temperaturas mínimas de 25 grados y máximas de 36, mientras que en Valladolid el termómetro alcanzaría hasta los 36 grados Celsius.
Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y tomar precauciones ante las condiciones de viento y las posibles tormentas aisladas previstas para este sábado.