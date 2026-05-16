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Martí Batres anuncia apertura de la nueva unidad médica del ISSSTE en Progreso

La antigua sede del Hospital Naval de Yucalpetén pasará al ISSSTE, donde atenderá a su derechohabiencia.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

16 de may de 2026

1 min

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Antigua sede naval será habilitada para derechohabientes del ISSSTE en Progreso
Antigua sede naval será habilitada para derechohabientes del ISSSTE en Progreso / Luis PG

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la inauguración del Hospital General Naval de Yucalpetén en Progreso.

Desde el Puerto de Progreso, el Gobernador destacó como histórica esta obra importante al sector salud, agradeciendo a la presidenta Claudia Sheinbaum por las obras en la entidad.

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Este hospital brinda servicios de salud de segundo nivel tanto al personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y sus derechohabientes, como a la población civil en casos de emergencias, desastres y apoyo comunitario.

De igual forma, resaltó que además de esta obra, la anterior sede pasará a atender a la derechohabiencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

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Al respecto, Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE, declaró que esta unidad médica tendrá nueve camas censables, cuatro consultorios, quirófano, sala de partos y comenzará a operar en una semana.

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