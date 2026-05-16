Martí Batres anuncia apertura de la nueva unidad médica del ISSSTE en Progreso

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la inauguración del Hospital General Naval de Yucalpetén en Progreso.

Desde el Puerto de Progreso, el Gobernador destacó como histórica esta obra importante al sector salud, agradeciendo a la presidenta Claudia Sheinbaum por las obras en la entidad.

Noticia Destacada IMSS-Bienestar llega a Yucatán: Alejandro Svarch se reúne con trabajadores de la salud del nuevo Hospital O'Horán de Mérida

Este hospital brinda servicios de salud de segundo nivel tanto al personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y sus derechohabientes, como a la población civil en casos de emergencias, desastres y apoyo comunitario.

De igual forma, resaltó que además de esta obra, la anterior sede pasará a atender a la derechohabiencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum garantiza estudios gratuitos en la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín

Al respecto, Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE, declaró que esta unidad médica tendrá nueve camas censables, cuatro consultorios, quirófano, sala de partos y comenzará a operar en una semana.