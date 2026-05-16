¿Dónde ver gratis el Mundial 2026 en México?: FIFA Fan Festival y plazas oficiales

El Mundial 2026 podrá disfrutarse de manera gratuita en distintos puntos de México gracias a la instalación de pantallas gigantes y festivales oficiales que reunirán a millones de aficionados durante la Copa del Mundo. Las autoridades ya confirmaron espacios públicos donde se transmitirán los 104 partidos del torneo.

Las ciudades mexicanas sede de la justa mundialista contarán con los llamados FIFA Fan Festivals, eventos que combinarán futbol, música, gastronomía y actividades culturales para crear un ambiente similar al de los estadios mundialistas.

En la Ciudad de México, el festival principal estará ubicado en el Zócalo capitalino del 11 de junio al 19 de julio. El espacio tendrá capacidad para recibir entre 55 mil y 60 mil personas al mismo tiempo y contará con una pantalla monumental de aproximadamente 500 metros cuadrados. Además, las autoridades confirmaron que no habrá venta de bebidas alcohólicas en la zona.

Por su parte, en Monterrey, las actividades se realizarán en el Parque Fundidora, donde diariamente podrían reunirse hasta 30 mil asistentes. También se contemplan conciertos masivos que alcanzarían aforos cercanos a las 130 mil personas.

Mientras tanto, Guadalajara tendrá su festival en la Plaza de la Liberación, con capacidad estimada para entre 15 mil y 20 mil aficionados que podrán seguir los encuentros del torneo en vivo.

Además de los eventos oficiales de FIFA, la Secretaría de Turismo impulsa el programa “Fiestas México 2026”, el cual contempla actividades relacionadas con el Mundial en al menos 16 estados y distintos Pueblos Mágicos del país. La lista completa de sedes todavía no ha sido revelada.

En la capital mexicana también se organizarán 18 festivales futboleros adicionales en diferentes puntos de la ciudad. Siete de ellos transmitirán completos los 104 partidos del campeonato, ampliando así las opciones para seguir el torneo sin costo.

La iniciativa privada también participará en la celebración. Grupo Modelo anunció caravanas mundialistas en 600 municipios de las 32 entidades del país y confirmó que otorgará más de 35 mil licencias de transmisión para pequeños negocios y establecimientos.

México será uno de los países anfitriones del torneo y abrirá oficialmente el Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, en lo que marcará el inicio del Mundial más grande en la historia, con 48 selecciones participantes.