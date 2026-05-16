Hospital Naval de Yucalpetén fortalece la atención médica para personal de la Marina, destaca Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración del Hospital General Naval de Yucalpetén, en Progreso, donde destacó que esta obra fortalecerá la atención médica para las y los integrantes de la Secretaría de Marina.

Durante su mensaje, resaltó la puesta en marcha de este proyecto, así como la próxima apertura de la nueva unidad médica del ISSSTE en Progreso, la cual ocupará las instalaciones que anteriormente funcionaban como Hospital Naval.

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La mandataria señaló que estas acciones forman parte de las obras impulsadas para el bienestar de las y los yucatecos, en el marco de la gira de trabajo que realiza este fin de semana en la entidad.

Asimismo, informó que durante su visita supervisó los avances del Tren Maya en su modalidad de carga, además de los trabajos de ampliación del Puerto de Altura de Progreso.

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Finalmente, recordó que este domingo 17 de mayo se llevará a cabo la inauguración del nuevo Hospital Agustín O’Horán de Mérida y anunció que Yucatán se integrará al sistema IMSS-Bienestar.