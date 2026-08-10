El antiguo ritual maya para crear un alux y proteger un territorio

Los aluxes forman parte de las creencias y tradiciones de la cultura maya en la península de Yucatán. Aunque suelen describirse como pequeños seres o “duendes”, la tradición señala que no simplemente aparecen: son creados mediante un ritual realizado por especialistas conocidos como Ah men.

De acuerdo con información difundida por Revista UNAM Global, la palabra alux o arux proviene del maya y no cuenta con una traducción literal, aunque su significado se relaciona con “duende” o “pequeño ser”. La forma de pronunciarla puede variar dependiendo de la región.

Así se crea un alux

Según esta tradición, un alux puede medir entre 20 y 30 centímetros de altura y tener rasgos humanos. Para elaborarlo se utiliza principalmente barro virgen, extraído de sitios específicos, que posteriormente se mezcla con otros elementos para formar la figura de un hombre o una mujer.

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La creación está a cargo de un Ah men, quien comienza el proceso siete semanas antes del Viernes Santo. Durante cada viernes realiza oraciones mientras da forma a distintas partes de la figura. El ritual también contempla la entrega de sangre y energía vital para otorgarle vida y determinadas cualidades.

Una vez terminada la figura, se realiza otro ritual en el que el propietario dona sangre de la palma de su mano, con lo que se establece un vínculo entre ambos.

¿Qué objetos lleva un alux?

La apariencia y los objetos que acompañan al alux dependen de la función que tendrá. Tradicionalmente puede llevar un sombrero de campesino, una cantimplora, un machete y un rifle, y posteriormente es colocado en la milpa de la persona que lo solicitó.

También pueden incorporarse elementos destinados a darle determinadas habilidades. Por ejemplo, plumas de aves para otorgarle velocidad, colmillos de jaguar para favorecer sus capacidades de caza e instrumentos para imitar sonidos de animales.

En algunas regiones, las figuras femeninas son elaboradas con propósitos considerados malignos dentro de estas creencias.

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¿Cuál es la función de un alux?

La tradición maya señala que el alux puede convertirse en guardián de una milpa, un cenote o determinado territorio. Para cumplir esa función puede ser colocado en una pequeña casa construida dentro del terreno, generalmente con características de una vivienda campesina maya y techo de palma.

Una vez instalado, se realiza un ritual y se le asigna la tarea de proteger el lugar.

Pero la protección, de acuerdo con la creencia, implica una obligación para el propietario: mantener las ofrendas. Antes de la siembra se le entrega una ofrenda y, después de la cosecha, la primera parte del maíz puede ser destinada al alux antes de que sea consumida por las personas.

Entre las ofrendas mencionadas se encuentra el sacab, una bebida elaborada a base de maíz y miel.

¿Qué pasa si se dejan de hacer las ofrendas?

Dentro de esta tradición, el alux no es considerado un ser completamente bondadoso. La creencia sostiene que, si el propietario deja de cumplir con las ofrendas, puede volverse en su contra y llegar a castigarlo.

La académica consultada por UNAM Global subraya precisamente esta característica al explicar que el alux “no es un ser tranquilo o ‘santito’”, sino un ser creado para cumplir una función y al que su dueño debe retribuir.

Por ello, más allá de las historias sobre apariciones o travesuras, la figura del alux representa una antigua concepción maya relacionada con la protección del territorio, las cosechas, los rituales y la reciprocidad entre las personas y el mundo sobrenatural.