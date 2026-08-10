Difieren cifras por transmisión del Mundial en Campeche: Finanzas reporta 6.7 mdp y gobernadora 4 mdp

La comparecencia del secretario de Administración y Finanzas, Jezrael Larracilla Pérez, ante el Congreso del Estado expuso que los derechos para transmitir el mundial fue de 6.7 millones de pesos, cuando la gobernadora Layda Sansores San Román aseguró que la transmisión tuvo un costo de cuatro millones de pesos.

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Larracilla Pérez explicó que el Instituto del Deporte fue la instancia encargada de ejecutar el gasto, mientras que los recursos provinieron de financiamiento estatal. Precisó que la cantidad autorizada por el Gobierno del Estado para este concepto fue de 6.7 millones de pesos.

El funcionario detalló que la Secretaría de Administración y Finanzas tiene entre sus atribuciones realizar las ampliaciones o adecuaciones presupuestales necesarias para permitir el uso de los recursos. En este caso, indicó, se efectuó una adecuación presupuestal para transferir el monto correspondiente al organismo descentralizado.

Sin embargo, el secretario aclaró que la cifra de 6.7 millones de pesos corresponde al monto que fue transmitido al Instituto del Deporte y no necesariamente al total que finalmente se ejerció en el proyecto del Domo del Jaguar. Por ello, consideró necesario consultar directamente al organismo para conocer cuánto dinero fue utilizado de manera efectiva.

“Lo que le puedo dar es la cantidad de forma general que se le transmitió al descentralizado de 6.7 millones de pesos”, explicó durante su comparecencia ante el Poder Legislativo.