México pierde 19 mil 550 empleos formales en julio; IMSS reporta caída tras recuperación de junio

México registró una pérdida de 19 mil 550 empleos formales durante julio de 2026, lo que representó una disminución mensual de 0.1 por ciento, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El retroceso se presentó después de que en junio se generaran 61 mil 23 plazas, luego de la caída cercana a 30 mil puestos observada en mayo. Con este resultado, la creación acumulada entre enero y julio se ubicó en 243 mil 78 empleos, de los cuales 95.4 por ciento corresponden a puestos permanentes.

El IMSS explicó que la reducción de julio estuvo relacionada, entre otros factores, con la estacionalidad propia del cierre del ciclo escolar y con la fase descendente del ciclo agrícola.

¿Cuántos empleos formales hay actualmente en México?

Al cierre de julio, el IMSS contabilizó 22 millones 760 mil 154 puestos de trabajo afiliados, cifra que se colocó como la cuarta más alta desde que existen registros y como el mayor nivel observado para un séptimo mes del año.

Del total, 87 por ciento fueron plazas permanentes y 13 por ciento eventuales. Los empleos permanentes sumaron 19 millones 797 mil 516, el tercer dato más elevado de toda la serie histórica.

En comparación con julio de 2025, el empleo formal creció en 326 mil 987 puestos, equivalente a una tasa anual de 1.5 por ciento. El ritmo, sin embargo, fue menor al 2 por ciento anual registrado en junio.

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¿Qué sectores generaron más empleos y cuáles retrocedieron?

Los sectores con mejor desempeño anual fueron transportes y comunicaciones, con un crecimiento de 7.5 por ciento; la industria extractiva, con 4.3 por ciento, y los servicios sociales y comunales, con 3.3 por ciento.

En contraste, el sector agropecuario presentó una caída anual de 5.6 por ciento, mientras que la industria de la transformación retrocedió 0.7 por ciento.

Por entidad federativa, Baja California y Oaxaca encabezaron el crecimiento, ambos con aumentos superiores a 5.5 por ciento anual.

Salario base de cotización alcanza nuevo máximo

Pese a la caída mensual del empleo, el salario base de cotización promedio llegó a 673.9 pesos diarios, el nivel más alto registrado para cualquier mes.

La cifra significó un incremento nominal anual de 42.4 pesos, uno de los mayores aumentos observados para un mes de julio.

El IMSS también reportó 1 millón 13 mil 54 registros patronales, 2 mil 46 menos que en junio y 2.5 por ciento por debajo del nivel de julio de 2025.

El instituto aclaró que la disminución en registros patronales no equivale necesariamente al cierre de empresas, debido a que un registro no representa de manera directa a una compañía.

Empleo en plataformas digitales crece durante julio

Mientras el empleo formal general retrocedió, los puestos asociados con plataformas digitales aumentaron en 10 mil 273, equivalente a un crecimiento mensual de 4.3 por ciento.

Con ello, este segmento alcanzó 247 mil 900 puestos de trabajo y acumuló un incremento de 115 mil 59 plazas desde que estos trabajadores comenzaron a incorporarse al IMSS.

📊👉En julio de 2026 se perdieron -19,550 empleos formales a nivel nacional, una fuerte caída frente a julio de 2025, cuando se habían generado 107,501 nuevas plazas.#TrendingToPICsp pic.twitter.com/aJCpNH659Q — CODER - PICsp (@CODERPICsp) August 10, 2026

En total, 1 millón 591 mil 30 personas han sido beneficiadas por la reforma dirigida a trabajadores de plataformas digitales, aunque únicamente quienes superan el umbral de ingreso neto mensual son contabilizados como puestos laborales con acceso a todos los seguros del instituto.

El IMSS también registró 59 mil 414 puestos vinculados con personas trabajadoras del hogar y 437 mil 522 correspondientes a trabajadores independientes.

Aunque el empleo formal afiliado al IMSS se mantiene en niveles históricamente elevados, la pérdida registrada en julio muestra que la generación de plazas continúa enfrentando altibajos y factores estacionales durante 2026.

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