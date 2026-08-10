Receta de pulpo a la campechana: ingredientes y cómo prepararlo

El pulpo es uno de los productos del mar que forman parte de la gastronomía tradicional de Campeche, una cocina marcada por la riqueza pesquera del estado y por la combinación de ingredientes de origen maya, español y de otras influencias que llegaron a la región a lo largo de su historia. La Secretaría de Cultura señala entre los productos marinos utilizados en la cocina campechana al pulpo, además de especies como cazón, pámpano, camarón, raya y sierra.

Dentro de las diferentes maneras de preparar este molusco se encuentra el pulpo a la campechana, una alternativa que permite llevar a la mesa un platillo con sabores intensos y productos característicos de la cocina de la Península. Una de las versiones documentadas combina el pulpo cocido con una preparación de jitomate, cebolla, ajo, cilantro y chile, además de otros ingredientes que aportan sabor y aroma.

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Ingredientes para preparar pulpo a la campechana

Para una preparación familiar se puede utilizar:

1 kilogramo de pulpo limpio

4 jitomates maduros

1 cebolla morada

3 dientes de ajo

1 manojo pequeño de cilantro

1 chile ancho

1 hoja de laurel

1 cucharada de vinagre

1 cucharada de aceite

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Agua suficiente para la cocción

Como acompañamiento puede servirse con arroz blanco, tortillas, limón o alguna salsa picante, de acuerdo con el gusto de cada persona.

La combinación de cebolla morada, chile y otros condimentos tiene presencia en diferentes preparaciones de la cocina campechana. De acuerdo con el Sistema de Información Cultural, ingredientes como la naranja agria, achiote, comino, cebolla morada, epazote y chile habanero forman parte del repertorio de la cocina tradicional de Campeche.

¿Cómo preparar el pulpo a la campechana?

El primer paso consiste en limpiar correctamente el pulpo y enjuagarlo. Posteriormente se coloca en una olla con suficiente agua, una parte de la cebolla, ajo, laurel y sal. Se deja cocinar hasta que la carne alcance una textura suave.

Una vez cocido, se retira del agua, se deja reposar unos minutos y se corta en trozos pequeños. Es importante no sobrecocerlo, ya que el objetivo es conseguir una textura tierna que permita que el pulpo absorba posteriormente los sabores de la preparación.

Para elaborar la salsa, se pican los jitomates, la cebolla y el ajo. En una sartén se agrega un poco de aceite y se sofríen estos ingredientes. Después se incorpora el chile ancho previamente hidratado y cortado, además del vinagre, sal y pimienta.

Cuando la preparación comienza a concentrar sus sabores, se agrega el pulpo previamente cocido y cortado. Todo se mezcla y se deja cocinar durante algunos minutos a fuego bajo para que los ingredientes se integren.

Finalmente se añade cilantro fresco picado y se rectifica la sazón. El resultado puede servirse caliente acompañado de arroz blanco, tortillas o unas gotas de limón.

Un platillo ligado a la riqueza del mar campechano

Más allá de la receta, el pulpo representa uno de los productos que ayudan a explicar la identidad gastronómica de Campeche. La Secretaría de Cultura destaca que la cocina del estado tiene una fuerte presencia de productos marinos y que las recetas regionales son resultado de un proceso de intercambio cultural que se ha enriquecido durante generaciones.

La existencia de publicaciones como el Recetario popular de Campeche, editado por la Secretaría de Cultura federal, y el Recetario Campechano. Cocina tradicional del Camino Real, publicado por la Secretaría de Cultura de Campeche, muestra también el interés por conservar y transmitir los conocimientos culinarios de la entidad.

Así, preparar pulpo a la campechana puede convertirse no solamente en una opción para disfrutar un producto del mar, sino también en una manera de acercarse a una gastronomía que forma parte del patrimonio cultural de Campeche y que continúa pasando de una generación a otra.