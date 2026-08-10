Shakira envía mensaje de apoyo a Colombia tras terremoto: “Toda mi fuerza y amor”

Tras el fuerte terremoto con magnitud de 7.4 que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, la cantautora Shakira recurrió a sus canales oficiales para transmitir unas palabras de aliento y respaldo a sus compatriotas en medio de la emergencia.

Fue por medio de sus redes sociales que la artista expresó una serie de palabras de fuerza y aliento a todos los damnificados, en sus palabras, la cantante barranquillera quiso mostrar a las familias afectadas solidaridad y aliento durante esta fuerte situación que ha generado gran cantidad de heridos y personas sin vida.

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¿Qué dijo Shakira ante el terremoto que afectó a Colombia?

Fue por medio de sus historias de Instagram que Shakira compartió su mensaje de apoyo a las personas afectadas por el terremoto de Colombia. La artista expresó su angustia por los acontecimientos y llamó a la unión nacional en este momento crítico que ha generado caos en el país sudamericano.

"Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando por momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible". escribió la artista en sus redes sociales.

Shakira manda mensaje de apoyo a Colombia. / Instagram: shakira/Captura de pantalla

Además de sus palabras de aliento, la intérprete ha estado compartiendo información de utilidad e instructivos de los organismos oficiales sobre qué hacer en caso de un terremoto. Esto con la finalidad de que las personas que se hayan visto afectadas puedan tener un manual sobre los pasos a realizar.

Detalles del terremoto que afectó a Colombia

Según los reportes del Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una magnitud de 7.4 y se registró exactamente a las 7:34 a. m. de este lunes, con un epicentro localizado en San José del Palmar, Chocó, y a una profundidad aproximada de 103 kilómetros. El temblor se sintió con gran intensidad en varias regiones del país y en naciones vecinas.

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