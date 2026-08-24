Agua potable, saneamiento y seguridad, los ejes del Plan Bienestar en Yucatán, asegura Díaz Mena

El Congreso del Estado de Yucatán aprobó un financiamiento por mil 562 millones de pesos solicitado por el gobernador Joaquín Díaz Mena para la ejecución del Plan Bienestar Metropolitano (PBM). Este proyecto tiene como fin modernizar los servicios públicos esenciales, la movilidad y la calidad de vida.

Tras la aprobación por parte del congreso, el gobernador del estado expresó su agradecimiento a las distintas fuerzas políticas por permitir la viabilidad financiera del proyecto. Fue por medio de sus canales oficiales que el gobernador Díaz Mena habló sobre el PBM.

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¿Qué dijo Díaz Mena sobre la aprobación del Plan Bienestar en Yucatán?

Por medio de sus canales oficiales, Díaz Mena señaló que el PBM en Yucatán será un trabajo coordinado con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; sumando esfuerzos para dar a la zona metropolitana los servicios de primer nivel que necesita.

Junto con esto, se señaló que cada recurso del Plan Bienestar en Yucatán tendrá una obra, un calendario y un responsable. Es importante señalar que el PBM representa una inversión total que supera los 4 mil 490 millones de pesos, mismos que serán usados durante los próximos tres años.

El Plan Bienestar Metropolitano ya es una realidad con la aprobación del Congreso del Estado.



Vamos a trabajar de manera coordinada con el @GobiernoMX para avanzar en agua potable y saneamiento, vialidades más seguras y seguridad, atendiendo las necesidades que hemos escuchado… pic.twitter.com/Z41oguKpWe — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) August 25, 2026

Se detalló que el PBM se concentra en tres grandes rubros siendo agua potable, movilidad y seguridad. Para lograr esto, el gobernador explicó que el siguiente paso será trabajar con el gobierno de Claudia Sheinbaum para la mezcla de recursos y realizar el cronograma de los proyectos que se realizarán.

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