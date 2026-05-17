Plan Renacimiento para Mérida: qué es, de qué trata y cómo beneficiará a la capital yucateca

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, presentó ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el denominado “Plan Renacimiento para Mérida”, una estrategia integral que busca atender el acelerado crecimiento de la capital yucateca y su zona metropolitana mediante inversiones en agua potable, movilidad y seguridad pública.

El anuncio fue realizado durante la inauguración de la Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, donde el mandatario estatal explicó que el proyecto contempla una mezcla de recursos estatales y federales para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de miles de familias de Mérida y municipios conurbados.

¿Qué es el Plan Renacimiento para Mérida?

El Plan Renacimiento para Mérida es una propuesta de desarrollo urbano impulsada por el Gobierno de Yucatán para modernizar servicios básicos y responder al crecimiento poblacional de la zona metropolitana, donde actualmente la infraestructura comienza a resultar insuficiente.

Para concretarlo, el gobierno estatal analiza solicitar un crédito de 1,500 millones de pesos que permitiría ejecutar obras prioritarias en distintos puntos de la ciudad y municipios cercanos.

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La estrategia se enfocará principalmente en tres ejes:

Fortalecimiento del sistema de agua potable.

Mejora de la movilidad urbana.

Ampliación del equipamiento de seguridad pública.

¿Cómo beneficiará a Mérida y municipios conurbados?

De acuerdo con el planteamiento presentado por Díaz Mena, uno de los principales beneficios sería garantizar el suministro de agua potable ante el crecimiento acelerado de la ciudad, especialmente en zonas donde ya se reportan problemas de presión y abasto.

En materia hidráulica, el proyecto contempla:

Nuevas zonas de captación de agua.

Modernización de equipos de bombeo.

Reparación y ampliación de la red de distribución.

Construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales.

El gobernador destacó que gran parte de la red hidráulica de Mérida tiene más de 50 años de antigüedad, por lo que su modernización ayudaría a reducir fugas, mejorar el servicio y atender la demanda futura.

Movilidad y seguridad, otros puntos clave

El Plan Renacimiento también buscará mejorar la movilidad urbana mediante nuevas obras e infraestructura para agilizar el tránsito y responder al crecimiento de la mancha urbana en Mérida y municipios vecinos como Kanasín, Umán y Conkal.

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Además, se prevé ampliar el equipamiento de seguridad pública para fortalecer la atención y vigilancia en la zona metropolitana, una de las áreas con mayor crecimiento poblacional del estado.

Claudia Sheinbaum respalda el proyecto

Tras escuchar la propuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo al proyecto impulsado por el Gobierno de Yucatán y adelantó apoyo federal para fortalecer el sistema hidráulico de la capital yucateca.

“Vamos a ayudar al Gobernador a darle agua a la ciudad de Mérida”, afirmó la mandataria federal durante el evento.

Con este proyecto, el Gobierno estatal busca sentar las bases para enfrentar los retos de crecimiento urbano en la capital yucateca y garantizar mejores servicios públicos en los próximos años.