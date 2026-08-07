"Nadie está por encima de la ley": Joaquín Díaz Mena defiende operativos en Mérida y Celestún contra el despojo y devastación ambiental

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, aseguró que los recientes operativos realizados en el Periférico de Mérida y en el municipio de Celestún son muestra de que en la entidad prevalece el Estado de derecho, gracias a la coordinación entre autoridades estatales y federales para garantizar la seguridad, el libre tránsito y la protección del patrimonio natural.

Durante la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Yucatán, el mandatario destacó que el operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) permitió restablecer la circulación en el Periférico de Mérida y recuperar un predio propiedad del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), sin incidentes y con pleno respeto a los derechos humanos.

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Explicó que la intervención se llevó a cabo como parte de una investigación por el presunto delito de despojo, derivada de una denuncia presentada por el IVEY y sustentada en las diligencias ministeriales correspondientes.

Díaz Mena afirmó que las personas que permanecían en el lugar se retiraron de manera pacífica, lo que permitió restituir el inmueble al patrimonio estatal y garantizar nuevamente el libre tránsito en esa importante vialidad.

En la misma reunión, el Gobernador también informó sobre la clausura temporal de 17 polígonos en el predio San Isidro Miramar, en el municipio de Celestún, realizada el pasado 3 de agosto por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con el Gobierno del Estado.

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La medida fue aplicada tras documentarse el desmonte ilegal de más de 130 hectáreas de vegetación forestal, incluido manglar, dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, como resultado de una investigación iniciada a finales de 2025.

El mandatario señaló que durante las investigaciones se acreditaron afectaciones ambientales derivadas del desmonte, la quema de vegetación y la presunta comercialización de lotes en fraccionamientos irregulares ubicados dentro del área natural protegida.

Asimismo, precisó que en el operativo participaron 397 elementos, entre inspectores de la Profepa, personal de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y 300 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes brindaron seguridad durante la intervención.

Díaz Mena sostuvo que Celestún representa un patrimonio natural de las y los yucatecos, por lo que su administración mantendrá acciones para proteger la reserva mediante la aplicación de la ley.