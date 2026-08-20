El Paseo de las Bonitas: la antigua Alameda de Mérida que hoy sobrevive en la memoria

Mérida guarda entre sus calles historias que han quedado prácticamente en el olvido. Una de ellas es la de la antigua Alameda de Mérida, un espacio de esparcimiento que existió desde finales del siglo XVIII y que con el paso de los años terminó transformándose hasta convertirse en una zona comercial del Centro Histórico.

El paseo fue construido por instrucción de Lucas de Gálvez, capitán general de la Provincia, y consistía en una calle amplia flanqueada por árboles frondosos y equipada con sillas de piedra. El sitio rápidamente se convirtió en un punto de reunión para los habitantes de la ciudad, especialmente durante los tradicionales paseos dominicales.

¿Por qué le decían “El Paseo de las Bonitas” a una calle de Mérida?

Aunque oficialmente fue conocido como Alameda de Gálvez, entre los habitantes de Mérida comenzó a popularizarse el nombre de “El Paseo de las Bonitas”.

El Paseo de las Bonitas queda en datos históricos del estado / Cortesía

De acuerdo con la tradición, este sobrenombre surgió de las costumbres sociales de la época, cuando las familias meridanas acudían a este espacio para pasear y convivir.

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Sin embargo, existen pocos registros documentales que permitan confirmar con precisión cuándo comenzó a utilizarse este nombre, por lo que se considera que fue principalmente un término de uso coloquial.

¿Dónde estaba la Alameda de Mérida?

El antiguo paseo se encontraba en el trazo que actualmente corresponde a la calle 65, entre las calles 54 y 56 del Centro de Mérida.

Con el paso del tiempo, esta vía también recibió otros nombres. Durante una etapa fue conocida como “Los Hidalgos” y posteriormente adoptó la denominación de “Calle Ancha del Bazar”, nombre que conserva hasta nuestros días y que estuvo relacionado con el entonces conocido Hotel del Bazar.

La transformación de “El Paseo de las Bonitas”

Durante el siglo XIX, Mérida experimentó importantes cambios urbanos. El crecimiento de la ciudad, la llegada de nuevos comercios y distintos proyectos de transformación modificaron por completo la imagen de la antigua Alameda.

El Paseo de las Bonitas formó parte de la historia antigua de Mérida / Cortesía

El espacio que alguna vez estuvo rodeado de árboles y fue utilizado para el esparcimiento de las familias terminó convirtiéndose en una zona principalmente comercial.

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Para 1915, “El Paseo de las Bonitas” prácticamente había desaparecido como espacio de convivencia y únicamente permanecía en la memoria de algunas personas que alcanzaron a conocerlo.

Los pocos árboles que todavía sobrevivían fueron retirados para dar paso a los conocidos “Kioscos”, elementos que con el tiempo se convirtieron en una de las referencias del Centro Histórico de Mérida.

Así, la antigua Alameda de Gálvez dejó de existir como paseo, pero su historia permanece ligada a una de las calles más transitadas y reconocibles del Centro de Mérida, donde todavía es posible seguir el antiguo trazo de aquel lugar que alguna vez fue conocido como “El Paseo de las Bonitas”.