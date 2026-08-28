Denuncian nuevas quemas y tala de manglar en Chicxulub Puerto

Habitantes de Chicxulub Puerto denunciaron una nueva serie de afectaciones a las zonas de manglar, presuntamente relacionadas con personas que invaden áreas de ciénega para posteriormente rellenarlas y destinarlas a la construcción de viviendas.

Vecinos de esta comisaría, quienes solicitaron permanecer en el anonimato por temor a represalias, señalaron que durante las últimas semanas se han registrado nuevamente quemas de mangle en la madrugada, principalmente alrededor de las 3:00 horas.

De acuerdo con los denunciantes, varios grupos de personas continúan acudiendo durante la noche y madrugada para talar la vegetación y posteriormente prenderle fuego, con la intención de eliminar los restos de mangle y facilitar el relleno de los terrenos. Estas acciones, además de representar un daño a los ecosistemas de la ciénega, generan preocupación entre los habitantes debido al riesgo de que las llamas se propaguen a domicilios cercanos.

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Los vecinos señalaron que en las inmediaciones de algunos de estos puntos existen viviendas construidas con materiales inflamables como cartón, habitadas por otras familias, por lo que un incendio que se salga de control podría poner en riesgo a quienes ocupan estos predios.

Añadieron que los hechos ya han sido reportados a las autoridades; sin embargo, aseguraron que los responsables suelen retirarse al percatarse de la presencia de unidades policíacas, mientras que en algunos casos rápidamente apagan las llamas y aprovechan la oscuridad para evitar ser identificados.

Estas denuncias se suman a los señalamientos recurrentes sobre tala de mangle, destrucción de vegetación y relleno de áreas de ciénega en la zona Sur de Progreso, particularmente en Chicxulub Puerto, donde vecinos advirtieron un avance considerable de la pérdida de estos ecosistemas marinos.

De acuerdo con estimaciones de los habitantes de la comisaría, en algunas zonas cercanas a la población la superficie de manglar se habría reducido hasta en un 80 por ciento, aunque dicha cifra corresponde a cálculos de los propios vecinos y no a una medición oficial.

Los habitantes hicieron un llamado a las autoridades ambientales y de seguridad para reforzar la vigilancia en estas áreas y evitar que continúe la destrucción del manglar, así como prevenir que las quemas nocturnas deriven en incendios de mayores proporciones.