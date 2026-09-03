Clima en Yucatán 4 de septiembre: vaguada dejará probables lluvias fuertes este viernes

Durante este viernes 4 de septiembre se presentará probabilidad de lluvias en Yucatán acompañadas de temperaturas muy calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que debido a una extensa vaguada sobre la Península, estará dejando lluvias puntuales fuertes en el oriente y centro de Yucatán.

El ambiente será de caluroso a muy caluroso en el día y cálido al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando por la tarde al noreste con rachas de 40 km/h hacia la costa.

Para este jueves se pronostican #Chubascos y #Lluvias de fuertes a muy fuertes en zonas del noroeste, occidente, centro, sur y sureste del país, incluída la #PenínsulaDeYucatán.



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Este miércoles en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° C al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 22 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán hoy y los siguientes 3 días en #Campeche capital, Cancún, #QuintanaRoo y Mérida, #Yucatán, chécalas en los gráficos pic.twitter.com/MQLurWmuAo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 3, 2026

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 24 y 35° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 34° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 24 y 37° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.