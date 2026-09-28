Majo Aguilar ofrecerá concierto gratis con mariachi en Mérida: conoce cuándo y dónde será

La cantante Majo Aguilar llegará a Mérida para ofrecer un concierto totalmente gratuito el próximo 10 de octubre de 2026, como parte de una jornada cultural que tendrá como escenario el Gran Parque de La Plancha.

La presentación fue anunciada por la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta) y forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en coordinación con la dependencia estatal.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de Majo Aguilar en Mérida?

El concierto de Majo Aguilar en Mérida se realizará el próximo 10 de octubre de 2026, a las 8:00 de la noche, en el Gran Parque de La Plancha.

La presentación será de entrada libre, por lo que el público podrá disfrutar del espectáculo de manera gratuita. Además de Majo Aguilar, participará el Mariachi Femenil Mérida 2000, agrupación local integrada únicamente por mujeres.

El evento forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México que se desarrolla en coordinación con la Sedeculta.

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Majo Aguilar es una de las exponentes de la música regional mexicana y llegará a Yucatán como parte de esta jornada cultural, mientras que el talento local estará representado por el Mariachi Femenil Mérida 2000.

La dependencia invitó a la población a apartar la fecha y acudir al Gran Parque de La Plancha para disfrutar del concierto de música regional mexicana.

Quienes deseen asistir al concierto de Majo Aguilar en La Plancha de Mérida podrán hacerlo el 10 de octubre a las 20:00 horas, sin necesidad de pagar entrada.