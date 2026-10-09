Majo Aguilar llega a Mérida este 10 de octubre: horario y ubicación del concierto gratuito

La cantante Majo Aguilar ofrecerá un concierto gratuito en Mérida este sábado 10 de octubre de 2026, como parte de una jornada cultural que tendrá lugar en el Gran Parque de La Plancha. La presentación comenzará a las 20:00 horas y contará también con la participación del Mariachi Femenil Mérida 2000 y Belle "La Malixita".

El espectáculo será de entrada libre, por lo que las personas interesadas podrán asistir sin pagar boleto para disfrutar de la música regional mexicana en uno de los espacios públicos de la capital yucateca.

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¿A qué hora y dónde será el concierto de Majo Aguilar en Mérida?

De acuerdo con el anuncio de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta), el concierto de Majo Aguilar se realizará el 10 de octubre a las 8:00 de la noche en el Gran Parque de La Plancha, en Mérida.

La presentación forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en coordinación con la dependencia estatal.

Además de la cantante de regional mexicano, el programa contempla la participación del Mariachi Femenil Mérida 2000, agrupación local integrada por mujeres que representará el talento musical de Yucatán, así como la participante de "México Canta", Belle "La Malixita".

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¿Cuánto cuesta la entrada al concierto de Majo Aguilar en La Plancha?

El acceso al concierto será completamente gratuito, por lo que no será necesario comprar boletos para asistir. La jornada cultural busca acercar espectáculos musicales a la población mediante actividades abiertas al público.

La Sedeculta invitó a las familias yucatecas a reservar la fecha y acudir al Gran Parque de La Plancha para disfrutar de la presentación, que reunirá a Majo Aguilar y al Mariachi Femenil Mérida 2000 en una noche dedicada a la música mexicana.