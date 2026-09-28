Conciertos en Mérida octubre 2026: conoce quiénes son los artistas que llegarán a la ciudad

La ciudad de Mérida albergará diversos conciertos durante el mes de octubre ante el inicio de diversas actividades y la llegada de artistas como parte de sus giras en México
Artistas de talla nacional e internacional llegarán a la capital yucateca debido a que realizarán giras en el país durante este año.
Son diversos artistas, desde actuales hasta de trayectoria extensa, quienes se reunirán con sus fanáticos yucatecos y de otras partes del país.
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Con estas presentaciones, se avanza hacia el inicio del último trimestre del año, donde los conciertos suelen aumentar en la capital yucateca.
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