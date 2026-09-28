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Conciertos en Mérida octubre 2026: conoce quiénes son los artistas que llegarán a la ciudad

La ciudad de Mérida recibirá a gran variedad de artistas de distintos géneros musicales durante el mes de octubre.

Por Redacción Por Esto!

28 de sept de 2026

1 min

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Diversos artistas llegarán a la ciudad de Mérida durante el mes de octubre
Diversos artistas llegarán a la ciudad de Mérida durante el mes de octubre / Especial

La ciudad de Mérida albergará diversos conciertos durante el mes de octubre ante el inicio de diversas actividades y la llegada de artistas como parte de sus giras en México

Artistas de talla nacional e internacional llegarán a la capital yucateca debido a que realizarán giras en el país durante este año.

Son diversos artistas, desde actuales hasta de trayectoria extensa, quienes se reunirán con sus fanáticos yucatecos y de otras partes del país.

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Con estas presentaciones, se avanza hacia el inicio del último trimestre del año, donde los conciertos suelen aumentar en la capital yucateca.

  • Enjambre - 2 de octubre
  • Destino Dos Equis con Nsqk, Roz, Akrilla y más - 3 de octubre
  • Mijares - 3 de octubre
  • Alejandra Guzman - 9 de octubre
  • Majo Aguilar - 10 de octubre
  • Soy Luna - 10 de octubre
Eventos de octubre 2026 en Yucatán incluyen conciertos, festivales gastronómicos y actividades de Hanal Pixán

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Eventos de octubre 2026 en Yucatán: Feria del Panucho, Paseo de las Ánimas, Ximena Sariñana y más

  • Natanael Cano - 17 de octubre
  • Kapo - 23 de octubre
  • Alan Parsons - 25 de octubre
  • Pandora - 29 de octubre
  • Los Terricolas, Grupo Yndio y Los Brios - 30 de octubre
  • Ximena Sariñana - 31 de octubre

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