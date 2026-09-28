Conciertos en Mérida octubre 2026: conoce quiénes son los artistas que llegarán a la ciudad

La ciudad de Mérida albergará diversos conciertos durante el mes de octubre ante el inicio de diversas actividades y la llegada de artistas como parte de sus giras en México

Artistas de talla nacional e internacional llegarán a la capital yucateca debido a que realizarán giras en el país durante este año.

Son diversos artistas, desde actuales hasta de trayectoria extensa, quienes se reunirán con sus fanáticos yucatecos y de otras partes del país.

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Con estas presentaciones, se avanza hacia el inicio del último trimestre del año, donde los conciertos suelen aumentar en la capital yucateca.

Enjambre - 2 de octubre

- 2 de octubre Destino Dos Equis con Nsqk, Roz, Akrilla y más - 3 de octubre

- 3 de octubre Mijares - 3 de octubre

Alejandra Guzman - 9 de octubre

- 9 de octubre Majo Aguilar - 10 de octubre

- 10 de octubre Soy Luna - 10 de octubre

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Natanael Cano - 17 de octubre

- 17 de octubre Kapo - 23 de octubre

- 23 de octubre Alan Parsons - 25 de octubre