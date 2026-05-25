Ricky Martin rompe el silencio sobre el incidente con gas lacrimógeno en un concierto

Ricky Martin, rompió el silencio tras el alarmante incidente que vivió el pasado jueves 21 de mayo de 2026 en Podgorica, Montenegro. Durante el concierto que inauguraba la etapa europea de su gira, un desconocido arrojó gas lacrimógeno cerca de la estructura principal del escenario generando pánico entre los asistentes.

El músico usó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje de tranquilidad y agradeció al público presente durante su concierto. Este accidente se volvió viral en redes sociales, sin embargo, el mensaje enviado por Ricky ha conseguido calmar las dudas sobre su estado de salud y opinión sobre el ataque.

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¿Cuál fue el mensaje de Ricky Martin tras el incidente con gas lacrimógeno?

A pesar de los momentos de alta tensión, la publicista del cantante puertorriqueño, Róndine Alcalá, confirmó que Ricky Martin, sus músicos y todo su staff resultaron completamente ilesos tras el ataque. Días después del suceso, el músico usó sus redes sociales oficiales para hablar del accidente.

Lejos de enfocarse en el trago amargo de la agresión, el intérprete de "Vuelve" prefirió hablar sobre el gran apoyo que recibió esa noche. El artista expresó que se sentía "volando" tras la increíble velada, y agradeció profundamente las muestras de cariño asegurando que guarda un grato recuerdo de la festividad.

Ricky Martin en sus historias de Instagram tras el accidente. / Instagram: ricky_martin

“Montenegro, solo me voy a enfocar en la increíble energía que sentí viniendo de ustedes. Un público cálido y lleno de amor. Estábamos celebrando la música, la cultura y por supuesto tu independencia. Todavía sigo volando después de esa noche tan increíble cantando para ustedes. Mucho amor siempre y…volveré.” escribió el artista.

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