Trabajadores del IMSS rechazan aumento salarial de 6.8% y mantienen plantón en Mérida

El rechazo al aumento salarial de 6.8 por ciento, las carencias de material médico y las inconformidades con el régimen de jubilaciones y pensiones forman parte de las demandas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes mantienen un plantón frente a las oficinas de la Sección VI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en la colonia Industrial en Mérida.

Los manifestantes señalaron que el incremento salarial aprobado se distribuye en 2.9 por ciento directo al salario y 3.9 en prestaciones, pero consideran insuficiente la propuesta y reclaman que se implanten mejores condiciones laborales.

Entre sus principales exigencias también figuran regularizar el suministro de medicamentos y material quirúrgico, contratar más personal para las unidades médicas y revisar el régimen de jubilaciones y pensiones. Sobre este último punto, demandaron recuperar el esquema anterior y eliminar el sistema de las Afores de su sistema de retiro.

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Los trabajadores también denunciaron presuntas amenazas de sanciones sindicales contra quienes expresan sus inconformidades. Algunos participantes pidieron mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias.

Consulta nacional

De acuerdo con los inconformes, mañana miércoles se realizará una consulta nacional para que la base trabajadora decida si acepta el aumento salarial y las propuestas planteadas en la mesa de discusión.

En Yucatán, indicaron, existen 14 unidades electorales, en las que se busca la participación de el personal en activo, los jubilados y trabajadores de distintas categorías.

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Los manifestantes plantearon que, si las propuestas son rechazadas, se convoque a un congreso extraordinario para renegociar las condiciones laborales. La fecha y los términos formales de la consulta deberán ser confirmados en reunión con la dirigencia sindical.

La movilización a la que se ha convocado para mañana se suma a las marchas realizadas el jueves y el sábado de la semana pasada.

Los trabajadores afirmaron que mantendrán sus acciones de protesta hasta mañana y que buscarán mejores condiciones laborales, así como un abasto suficiente de medicamentos e insumos para atender a los derechohabientes en los hospitales, los centros de salud y para los casos de cirugías y tratamientos crónicos.