Ni el calor ni las lluvias dan tregua en Mérida: reportan 83.2 milímetros de precipitación y 50 grados de sensación térmica

Mérida vivió el pasado fin de semana con una combinación de calor extremo, humedad y lluvias abundantes: la sensación térmica llegó a 50 grados Celsius el domingo, mientras que el Observatorio Meteorológico de la Conagua acumuló 83.2 milímetros de precipitación entre sábado y domingo.

El episodio confirmó un octubre marcado por tardes lluviosas y altos niveles de bochorno, producto de la humedad y de temperaturas que durante el día se mantienen por encima de los 35 grados.

El sábado 11, el Observatorio de la Conagua ubicado en el aeropuerto de Mérida registró 71.1 milímetros, equivalentes a 71.1 litros de agua por cada metro cuadrado.

La precipitación colocó a la capital yucateca entre las localidades con mayores acumulados del país durante esa jornada.

Un día después, el domingo 12, la misma estación reportó otros 12.1 milímetros, con lo que el acumulado del fin de semana alcanzó los 83.2.

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La lluvia no cayó de manera uniforme en toda la ciudad. Mientras el Observatorio del sur registró 12.1 milímetros el domingo, la estación de la Facultad de Ingeniería de la UADY (FI-UADY), situada en el norte de Mérida, contabilizó 42.4 milímetros.

La diferencia responde a la naturaleza localizada de las tormentas, que pueden descargar con mucha mayor intensidad en unas zonas que en otras dentro de la misma área urbana.

Temperaturas agobiantes

El calor fue el otro componente del fin de semana. Juan Vázquez Montalvo, responsable de la estación FI-UADY, informó que el domingo hubo una sensación térmica de 50 °C, la más alta reportada en Mérida durante octubre hasta ese momento.

La temperatura máxima real en esa estación fue de 35 °C, mientras que el Observatorio de la Conagua, en el sur, alcanzó 36.1 °C.

El contraste entre ambas cifras muestra el efecto de la humedad sobre la percepción del calor: aunque el termómetro se mantuvo en torno a 35 o 36 grados, el cuerpo lo percibió como si estuviera expuesto a una temperatura cercana a 50.

Los siguientes valores más altos de sensación térmica en lo que va del mes habían sido 48 °C, registrados el 1 y el 5 de octubre.El valor más bajo reportado por FI-UADY en octubre había sido de 42 °C, el día 8.

Mocochá con más precipitaciones

Fuera de Mérida, las precipitaciones del domingo fueron mayores en varios puntos del estado.

Mocochá encabezó el registro con 44.6 milímetros, acompañado de tormenta eléctrica.

Le siguieron Conkal, con 35 mm; Motul, con 32.5; Tizimín, con 17.2, y Mérida, con 12.1 en la estación oficial de Conagua.

En otros puntos, los acumulados fueron menores: El Cuyo registró 8.7 milímetros; Cantamayec, 7.8; Becanchén, 5; Valladolid, 3.6; Progreso, 2.4; Chocholá, 1.8, y Tantakin, apenas uno.

Octubre sigue húmedo

El Organismo de Cuenca Península de Yucatán reportó que, hasta el 11 de octubre, el estado acumulaba 49.7 milímetros de precipitación, equivalentes a 47.6% del promedio mensual de 104.3 milímetros.

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Ese dato corresponde al comportamiento general de Yucatán y no debe confundirse con los registros puntuales de estaciones específicas, que pueden superar ampliamente el promedio estatal durante una tormenta intensa.

En la Península, Quintana Roo acumulaba 79.7 milímetros, equivalente a 53% de su promedio mensual, mientras Campeche registraba 49.6, alrededor de 31.9% de lo habitual para octubre.

Las precipitaciones máximas de 24 horas registradas durante el año siguen muy por encima de las actuales: Yucatán alcanzó 226 milímetros en Motul el 1 de junio; Quintana Roo, 246.4 el 29 de mayo, y Campeche, 234 el 12 de junio.

Continuarán chubascos y ambiente tórrido

El pronóstico para los próximos días apunta a una reducción del potencial de tormentas fuertes, aunque las lluvias vespertinas continuarán.

Para este martes se prevé ambiente caluroso durante el día, con chubascos y precipitaciones aisladas en Yucatán y Quintana Roo debido al ingreso de humedad desde el Golfo de México y el mar Caribe. Los vientos del Noreste podrían alcanzar entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores a 45.

Para el miércoles se anticipan nuevamente chubascos en Yucatán y Campeche y lluvias localmente fuertes en Quintana Roo, asociadas a una zona de inestabilidad procedente del Caribe y al calentamiento diurno.