Un yate encalló este domingo en playas de Isla Blanca, en consecuencia como presunta negligencia que la autoridad de la Capitanía de Puerto Juárez deberá verificar en los siguientes momentos.

Según versiones extraoficiales, los tripulantes de la embarcación estarían bajo los influjos del alcohol, por ello sobrevino el accidente en un arenal en el área de nado.

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Se desconoce daños del casco del navío, así como de algún lesionado.

Por esa zona han recalado en los 10 últimos seis embarcaciones hechizas cubanas con presuntos indocumentados que se dieron a la fuga, según restos de las mismas.