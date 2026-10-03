“El 90% son muy malos para manejar": Joven desata polémica por críticas a yucatecos

Una joven generó polémica en redes sociales luego de compartir un video en el que lanzó varias críticas contra los yucatecos, entre ellas, por su supuesta falta de conocimiento para conducir y por ciertas tallas de ropa de mujer.

En el video, la joven asegura que ha visitado diferentes lugares de la República Mexicana y que, desde su experiencia, Yucatán es el sitio donde la mayoría de las personas “no saben manejar”, comentario que acompañó con expresiones ofensivas.

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Igualmente, señaló la forma en la que operan algunos comercios durante los fines de semana, al asegurar que cuando intenta adquirir productos como ropa y trajes de baño entre viernes y domingo, algunos negocios se encuentran cerrados o no realizan entregas.

“De viernes hasta domingo, sea negocio personal, trabajo de gobierno, de lo que sea, no funciona, no funciona bien. O sea, las que venden trajes de baño, ropa y así, no te puedo entregar en viernes, sábado menos y domingo ni se te ocurra”, expresó.

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Se burla de las tallas de ropa para mujer

Sin embargo, uno de los comentarios que más críticas generó fue el relacionado con las tallas de ropa para mujer. La joven aseguró que en Mérida predominan las prendas de talla grande, mientras que para quienes utilizan tallas chicas o extra chicas resulta complicado encontrar ropa.

Durante esa parte del video, la joven utilizó las palabras “polok” y “nohoch”, términos de la lengua maya que significan “gordo, obeso o grueso” y “grande, enorme o alto”, respectivamente.

“Las tallas de ropa, bikinis, whatever de lo que tenga que ser de mujer, todas ‘polok’, ‘nohoch’. De mediano a grande, extra grande, extra extra grande”, expresó.

Posteriormente, agregó las dificultades de las personas de tallas chicas, que según ella, enfrentan para encontrar prendas en Mérida.

Estos comentarios generaron diversas reacciones entre los usuarios, quienes la criticaron principalmente por burlarse de las mujeres que utilizan tallas grandes y por la manera en que se refirió a las tallas de ropa disponibles en la ciudad.

Además, entre los comentarios realizados por usuarios tras la difusión del video, algunos señalaron que aparentemente la joven trabaja en una empresa inmobiliaria, aunque esta información no ha sido confirmada.