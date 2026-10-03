Halloween llega a Peto: máscaras y accesorios terroríficos desde 15 pesos ya invaden las tiendas

Con el inicio de octubre, máscaras, calabazas terroríficas, telarañas y otros artículos alusivos a Halloween comenzaron a exhibirse en diferentes tiendas y establecimientos de Peto.

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Los accesorios, cuyos precios parten desde los 15 pesos, ya forman parte de la oferta de temporada. Comerciantes señalaron que buscan mantenerse a la vanguardia y esperan una buena demanda durante las próximas semanas.

Javier Vitorín, empleado de uno de los establecimientos, comentó que septiembre estuvo marcado por las fiestas patrias, pero con la llegada de octubre, es momento de ofrecer productos acordes con la temporada, entre los que destacan las máscaras y otros accesorios tenebrosos.

Explicó que los artículos ya están disponibles en diferentes tiendas, por lo que esperan que las ventas de temporada sean favorables.

Añadió que, con el paso de los años, en octubre se han incorporado cada vez más festejos relacionados con Halloween, una celebración en la que familias y jóvenes aprovechan para lucir disfraces espeluznantes.

Finalmente, señaló que, después de las fiestas patrias, algunas familias comienzan a prepararse para los gastos de Halloween.

JGH