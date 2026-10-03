Descarrilamiento de tren en Jalisco deja 2 guardias nacionales muertos y 3 heridos

Un accidente ferroviario registrado en el municipio de Tonila, Jalisco, dejó un saldo preliminar de dos integrantes de la Guardia Nacional muertos y tres más lesionados.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas en la comunidad de Tenexcamilpa, cuando la segunda locomotora frontal de un convoy de Ferromex salió de las vías.

El tren realizaba el recorrido entre Colima y Tlaquepaque y estaba integrado por 122 vagones que transportaban distintos tipos de mercancía.

De acuerdo con los reportes preliminares, las dos víctimas mortales son un hombre y una mujer, ambos pertenecientes a la Guardia Nacional. Los elementos se encontraban asignados a labores de seguridad durante el traslado del convoy.

Tres elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos

En el tren viajaban 15 integrantes de la corporación federal como parte del dispositivo de vigilancia. Los reportes iniciales indican que los elementos involucrados pertenecían a la Coordinación Estatal de Colima.

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Además de las dos personas fallecidas, tres agentes resultaron lesionados. Una mujer presentó heridas de consideración, aunque su estado fue reportado como estable, mientras que dos hombres sufrieron lesiones de menor gravedad.

Las autoridades mantienen seguimiento a la evolución de los elementos heridos mientras continúan las labores de atención y evaluación en la zona del accidente.

Acceso complicado retrasa llegada de cuerpos de emergencia

Las características del terreno dificultaron el acceso de los equipos de emergencia hasta el punto donde ocurrió el descarrilamiento.

Protección Civil de Tonila no había podido ingresar inicialmente al sitio debido a las condiciones de la zona.

Para llegar al lugar fue necesario utilizar vehículos ferroviarios articulados de Ferromex procedentes de Tuxpan y Sayula, mientras personal de Protección Civil de otros municipios y trabajadores de la empresa ferroviaria participaban en las labores de apoyo.

Descarrila tren con 122 vagones en Tenexcamilpa. El saldo es de 2 elementos de la Guardia Nacional fallecidos y 3 lesionados. Descartan material peligroso. El acceso al sitio es complicado y solo se realiza vía Ferromex desde Tuxpan y Sayula. pic.twitter.com/APyTZAQQFW — DK 1250 (@dk1250) October 3, 2026

De manera preliminar, Protección Civil informó que el convoy transportaba mercancía diversa y no llevaba materiales peligrosos, por lo que no se reportó un riesgo adicional asociado a sustancias de ese tipo.

Hasta el momento no se ha establecido públicamente qué provocó que la locomotora abandonara las vías. Las autoridades deberán realizar las investigaciones y peritajes correspondientes para determinar las causas del accidente ferroviario y establecer, en su caso, las responsabilidades que correspondan.

IO