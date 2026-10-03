Ataque armado en bar de Zamora deja 4 muertos y 3 heridos; investigan disputa entre cárteles

Un ataque armado ocurrido durante la noche del viernes 2 de octubre en un bar de Zamora, Michoacán, dejó cuatro personas sin vida y tres más lesionadas, de acuerdo con información difundida por autoridades estatales.

La agresión se registró alrededor de las 23:00 horas en el establecimiento El Nuevo Quijote, localizado en la zona de Las Fuentes.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados ingresaron al inmueble y dispararon contra personas que se encontraban en el lugar.

Paramédicos acudieron al sitio después del reporte de detonaciones. Cuatro víctimas fueron encontradas sin signos vitales, mientras que otras tres personas recibieron atención médica y fueron trasladadas a diferentes hospitales de Zamora.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una investigación para establecer las circunstancias del ataque, identificar a las víctimas y localizar a los responsables.

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Fiscalía investiga posible disputa entre grupos criminales

Como parte de las primeras líneas de investigación, la Fiscalía estatal contempla que la agresión podría estar relacionada con una confrontación entre organizaciones delictivas que operan en la región.

La hipótesis forma parte de las indagatorias iniciales y deberá ser confirmada conforme avance la investigación ministerial. Reportes sobre el caso señalan que en la zona existe presencia de distintos grupos criminales.

Tras el ataque, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil desplegaron un operativo en Zamora para tratar de ubicar a los agresores, quienes habrían escapado del lugar en varios vehículos.

Mantienen operativo para localizar a los responsables

La zona donde ocurrió la agresión fue asegurada para permitir el trabajo de peritos y agentes de investigación. Las autoridades realizaron el levantamiento de indicios y comenzaron con las diligencias correspondientes.

🚨🔴 #ÚLTIMAHORA | ATAQUE ARMADO EN BAR DE #ZAMORA DEJA 5 MUERTOS Y 3 HERIDOS



Sujetos armados irrumpieron en el bar “El Quijote”, sobre la avenida Virrey de Mendoza, en el fraccionamiento Las Fuentes, y abrieron fuego contra los asistentes.



El saldo: 5 personas sin vida y 3 más… pic.twitter.com/uEPNohBpOc — 🇲🇽México_NewsMX (@Mexico_NewsMX) October 3, 2026

Hasta el momento, los reportes consultados no señalan la detención de personas relacionadas con el ataque. La búsqueda de los responsables continúa mientras la Fiscalía reúne testimonios y otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

El caso permanece bajo investigación y las autoridades deberán determinar tanto la identidad de los responsables como el móvil definitivo de la agresión registrada en este establecimiento de Zamora.

IO