“No son baches, son zanjas”: denuncian abandono de carretera en Candelaria

Mientras el gobierno municipal insiste en su narrativa oficial de progreso y desarrollo, la realidad en las comunidades rurales del municipio cuenta una historia muy diferente, según se quejan habitantes de la zona rural, quienes alzaron la voz ante las deplorables condiciones de la carretera estatal que comunica a los ejidos Miguel Alemán y Pejelagarto.

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Los afectados informaron que se trata de una vía de comunicación vital que hoy se encuentra convertida en un auténtico peligro para transportistas y automovilistas debido a la proliferación de baches profundos.

La indignación social ha escalado debido a que la problemática se ha convertido en una constante dentro del debate digital regional. En plataformas como Facebook y X, usuarios y páginas de denuncia ciudadana locales han viralizado imágenes de los enormes hoyancos que destruyen los neumáticos de los vehículos.

Algunos pobladores bachean con sus medios a cambio de aportaciones, y así convierten el abandono oficial en fuente de ingresos.

De acuerdo con reportes digitales bajo etiquetas como #CirculaEnRedes, la desesperación de los pobladores los ha llevado a realizar labores de bacheo por cuenta propia con tierra y escombro. Posteriormente, estas personas solicitan aportaciones económicas a los conductores para poder subsistir, con lo cual transforman la inoperancia gubernamental en una fuente informal de ingresos.

El descontento se dirige principalmente hacia el alcalde Jaime Muñoz Morfín, a quien en redes sociales apodan El Patroncito, donde lo acusan de presumir obras de relumbrón mientras mantiene en el olvido la conectividad de los ejidos. En respuesta a la ola de críticas institucionales, el presidente municipal ha declarado ante medios de comunicación que las fallas viales obedecen a un rezago histórico de infraestructura heredado por pasadas administraciones federales y estatales. El edil ha puntualizado que, aunque se han atendido tramos alternos mediante la entrega de material a los propios pobladores, los recursos resultan insuficientes para solucionar de fondo la totalidad de los caminos afectados.

Usuarios en redes sociales viralizaron fotos de los hoyancos exigiendo una solución inmediata a las autoridades. / Usuarios en redes sociales viralizaron fotos de los hoyancos exigiendo una solución inmediata a las autoridades.

Sin embargo, los quejosos insisten en que ya ha estado lo suficiente en el puesto y por este motivo debe dar atención a los ejidos. También han arremetido contra la gobernadora Layda Sansores San Román, pues en la red social Facebook, colectivos rurales y ciudadanos critican que las constantes visitas oficiales de la mandataria estatal a la región se realicen por vía aérea, lo que le impide constatar en tierra el calvario diario que enfrentan los automovilistas locales.

Si bien dependencias estatales como la Sedumop han presumido en sus cuentas oficiales la conclusión de tramos específicos de la ruta Candelaria Pejelagarto, la interconexión ejidal hacia Miguel Alemán permanece completamente excluida de estas mejoras. Con la amenaza latente de bloqueos carreteros y manifestaciones virtuales en aumento, la comunidad exige una intervención asfáltica definitiva que reemplace las promesas por realidades tangibles.

En relación con lo anterior, un conductor local en un grupo vecinal de Facebook escribió: Es una burla que el presidente Jaime Muñoz ande diciendo en su informe que Candelaria avanza cuando para ir de Miguel Alemán a Pejelagarto dejas media suspensión en los hoyos. No son baches, son zanjas. Layda Sansores solo viene en helicóptero a tomarse la foto y no sabe lo que es romper una llanta a mitad de la noche en una carretera a oscuras. ¿Hasta cuándo nos van a hacer caso?

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En cuanto a la magnitud de las afectaciones, se trata de más de 40 kilómetros dañados de la red carretera ejidal, pues de acuerdo con las denuncias de los pobladores de la región y diversos reportes, la ruta completa que interconecta a las comunidades como Pejelagarto, Miguel Alemán, Luna, Don Samuel, Haro y División del Norte abarca un tramo de más de 40 kilómetros que están dañados e intransitables. Esta afectación se agravó originalmente por el constante tránsito de volquetes pesados.

JGH