A qué hora lloverá este sábado en la CDMX: prevén tormentas, granizo y actividad eléctrica

La Ciudad de México tendrá este sábado condiciones favorables para la presencia de lluvias durante la tarde, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La dependencia capitalina informó que se espera un ambiente caluroso, acompañado de un cielo predominantemente nublado.

Entre las condiciones meteorológicas previstas destacan lluvias fuertes a muy fuertes a partir de las 16:00 horas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

El pronóstico también contempla actividad eléctrica, un factor que puede incrementar los riesgos asociados con las precipitaciones, particularmente en zonas donde se presenten tormentas.

También existe posibilidad de granizo

Además de las lluvias, la SGIRPC señaló que durante la tarde existe posibilidad de caída de granizo en algunos puntos de la capital.

Noticia Destacada Intensas lluvias provocan encharcamientos y caos vial en Cancún

Ante este escenario, las condiciones pueden generar afectaciones momentáneas en vialidades, encharcamientos y reducción de la visibilidad para quienes se encuentren desplazándose por la ciudad.

La dependencia recomienda tomar precauciones, especialmente durante los periodos de mayor intensidad de las precipitaciones, y consultar las actualizaciones de las autoridades ante posibles cambios en el pronóstico.

¿Qué temperatura tendrá la CDMX este sábado?

El reporte de la SGIRPC indicó una temperatura actual de 24 grados Celsius, en un contexto de ambiente cálido que posteriormente dará paso a condiciones más inestables durante la tarde.

El contraste entre las temperaturas elevadas y la presencia de nubosidad y lluvias con tormenta eléctrica forma parte del panorama meteorológico previsto para este sábado.

Esta tarde en la Ciudad de México, se prevé ambiente #caluroso y cielo #nublado.



Lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica y posible caída de #granizo.#Temperatura actual: 24 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/BHQuJo2Aao — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 3, 2026

Por ello, quienes tengan actividades al aire libre deben considerar la posibilidad de cambios en las condiciones del tiempo y mantenerse pendientes de los comunicados oficiales de Protección Civil.

La recomendación principal es extremar precauciones ante lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible granizo, además de evitar zonas susceptibles a encharcamientos durante los periodos de mayor precipitación.

IO