El gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, presentó el proyecto de "Ciudad Renacimiento", la cual estará ubicada en Ucú y que pretende dar orden a la zona metropolitana de Mérida.

El mandatario destacó que el diseño del proyecto permitirá aprovechar 2 mil 644 hectáreas de terreno en la ZM de Mérida. Con ello se busca tener una mayor conectividad con la capital y un espacio residencial con todas las amenidades.

"Es una ciudad pensada para caminar. Lo esencial va a quedar a 15 minutos: la escuela, la tienda, el parque, la clínica y el transporte. Tendremos seguridad para el peatón y vialidades seguras", señaló el mandatario.

En cuanto a la distribución, se trata de desarrollos en forma de barrios, contará con parques barriales y un parque lineal principal. Asimismo, se contemplan escuelas y un hospital para atender a la población.