El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, aseguró que los cambios a la Modalidad 40 no afectarán el monto de las pensiones de quienes ya se jubilaron bajo este esquema, ni modificarán las condiciones de los trabajadores que tienen convenios vigentes.

Durante la conferencia mañanera de este martes 17 de noviembre, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el funcionario aclaró las dudas sobre las modificaciones aprobadas por el Consejo Técnico del IMSS.

"Quienes ya estaban y reciben su pensión y que se pensionaron por esta modalidad no han tenido ninguna afectación, siguen recibiendo su pensión en el monto como lo habían estado haciendo", afirmó.

¿A quiénes afectan los cambios a la Modalidad 40 del IMSS?

Robledo explicó que las nuevas disposiciones están dirigidas principalmente a las personas que buscan incorporarse por primera vez a la Modalidad 40 o que requieren realizar una nueva inscripción.

De acuerdo con las reglas, los interesados podrán cotizar con base en su último salario registrado ante el IMSS, con la posibilidad de incrementarlo hasta el equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA) adicional.

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En cambio, quienes ya tenían un convenio conservarán sus condiciones hasta que concluya el periodo contratado.

IMSS revisará el futuro de la Modalidad 40

El titular del Seguro Social explicó que las modificaciones tienen como objetivo evitar prácticas que permitían incrementar pensiones mediante créditos otorgados por intermediarios financieros.

Señaló que el IMSS realizará un análisis actuarial durante un plazo de seis meses para evaluar el funcionamiento del esquema y determinar posibles ajustes posteriores.

También recordó que las personas que trabajan por cuenta propia pueden incorporarse al régimen de trabajadores independientes para continuar con sus cotizaciones y acumular semanas para una futura pensión.

Finalmente, Robledo reiteró que la Modalidad 40 no desaparece y que las pensiones ya otorgadas mantendrán sus montos, pese a las modificaciones en las condiciones para nuevas incorporaciones.

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