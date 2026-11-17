Un hombre señalado por su probable participación en un homicidio calificado cometido en Tulum fue detenido en el municipio de Ocampo, Guanajuato, mediante la colaboración entre las fiscalías de ambas entidades.

El investigado fue identificado como Carlos Arizmendi “N”, de 41 años, originario de Veracruz, quien es señalado por su probable responsabilidad en la muerte de Armando “N”.

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De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba en un bar donde presuntamente se comercializaban drogas, cuando fue descubierta por integrantes de una célula delictiva que habría ordenado privarlo de la vida.

Posteriormente, Armando “N” fue trasladado en un taxi hasta un camino de terracería, donde presuntamente fue asesinado con un arma de fuego y su cuerpo abandonado en el lugar.

Tras su captura en Guanajuato, el investigado fue trasladado a Benito Juárez y presentado ante un juez de control, quien lo vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva oficiosa por un periodo de dos años.