Morena tendrá la mayor asignación de promocionales de radio y televisión durante las campañas electorales de 2027 en Yucatán, con 422 mensajes de 30 segundos, mientras el PAN dispondrá de 357, según la distribución aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac).

La diferencia será de 65 anuncios a favor del partido guinda, que obtuvo la mayor votación en las elecciones locales de 2024 y, por esa razón, tendrá acceso a una proporción superior de los tiempos destinados a propaganda política.

En contraste, cada uno de los tres partidos de nueva creación contará con 36 promocionales durante la etapa de campaña, de acuerdo con las cifras presentadas ante el organismo electoral.

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La distribución forma parte de una pauta de 3 mil 146 mensajes para las distintas etapas del proceso electoral local 2026-2027, en el que se renovarán el Congreso de Yucatán y los 106 ayuntamientos.

Todos los anuncios tendrán una duración de 30 segundos y serán transmitidos conforme a los tiempos oficiales que administra el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante las precampañas, que se desarrollarán del 15 de enero al 12 de febrero de 2027, la pauta contempla 638 promocionales para los partidos políticos.

Este periodo tendrá una duración de 29 días y permitirá a las organizaciones desarrollar sus procedimientos internos para seleccionar a sus aspirantes.

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Después, comenzará la intercampaña, comprendida entre el 13 de febrero y el 19 de abril, con una duración de 66 días. Para esa etapa se esperan mil 188 mensajes.

Durante la intercampaña, los partidos pueden mantener presencia en los medios bajo las restricciones propias de ese periodo, pero no realizar actos anticipados de campaña ni solicitar expresamente el voto a favor de candidaturas.

La mayor cantidad de promocionales corresponde a las campañas, con mil 320 mensajes distribuidos entre las fuerzas políticas.

Esta etapa comenzará el 20 de abril y concluirá el 2 de junio, después de 44 días de actividades proselitistas, conforme al calendario aprobado por el Iepac.

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Las tres etapas suman 3 mil 146 promocionales, aunque el alcance de esa cantidad debe interpretarse conforme a las pautas de transmisión aplicables a las emisoras y no como un conteo automático de todos los anuncios que escucharán o verán los ciudadanos.

La diferencia entre Morena y el PAN responde al sistema de distribución de propaganda electoral, que considera los resultados obtenidos en los comicios anteriores.

La legislación establece que una parte de los tiempos se distribuye de manera igualitaria entre las fuerzas políticas y otra conforme a su desempeño electoral.

Por ello, los partidos con mayor votación reciben una asignación superior, mientras que las organizaciones de reciente creación tienen una cantidad menor.

Esta ventaja en la distribución no significa que Morena pueda contratar libremente más espacios de radio y televisión. La propaganda electoral está sujeta a tiempos oficiales administrados por el INE y a reglas específicas.

El marco legal también establece que, en entidades donde coinciden elecciones federales y locales, se destinen 15 minutos diarios de los tiempos oficiales de cada estación de radio y canal de televisión a las campañas locales.

La programación de los anuncios deberá sujetarse a la pauta aprobada por el Comité de Radio y Televisión del INE, a partir de la propuesta correspondiente del organismo electoral estatal.

Los partidos podrán decidir cómo distribuir los mensajes que les correspondan entre sus distintas campañas, dentro de los límites establecidos por la legislación.

La asignación de propaganda constituye uno de los primeros elementos que enfrentarán las diez organizaciones políticas.

La jornada será el domingo 6 de junio de 2027, cuando se elegirá a alcaldes y legisladores.