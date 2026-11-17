La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, llamó a los productores de maíz blanco del Bajío a evitar bloqueos carreteros y privilegiar el diálogo, ante las movilizaciones convocadas para este martes 17 de noviembre en demanda de mejores precios y apoyos al campo.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la funcionaria aseguró que el Gobierno federal mantiene conversaciones con los representantes agrícolas de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro para atender sus inconformidades.

Rodríguez señaló que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ha dado respuesta a la mayoría de los productores, aunque reconoció que podrían existir solicitudes pendientes.

Segob ofrece diálogo a productores de maíz del Bajío

La titular de Gobernación explicó que las negociaciones son encabezadas por Agricultura, con la participación del subsecretario de Gobernación, César Yáñez, y el jefe de la Unidad de Gobierno, Tonatiuh Ramírez.

También indicó que existe coordinación con los gobiernos estatales para atender las demandas de los agricultores y dar seguimiento a las movilizaciones.

Noticia Destacada Tras seis días de bloqueo, Madres Buscadoras levantaron el plantón por completo en el Kilómetro Cero de la Zona Hotelera de Cancún

"No hay necesidad de bloquear porque existen canales de diálogo abiertos", sostuvo Rodríguez, quien aseguró que se mantiene el respeto al derecho a la manifestación, pero también debe protegerse la libre circulación de la ciudadanía.

Gobierno federal reporta 26 mil millones de pesos en apoyos directos al campo

Rosa Icela Rodríguez informó que el Gobierno de México destina 26 mil millones de pesos en apoyos directos a productores agrícolas, recursos que se entregan sin intermediarios.

Precisó que los beneficios económicos no se distribuyen mediante las organizaciones campesinas, sino directamente a quienes trabajan en el campo.

La funcionaria reiteró que las dependencias federales están dispuestas a revisar los casos de productores que todavía no hayan recibido los apoyos correspondientes.

Finalmente, pidió a las organizaciones mantener las negociaciones para alcanzar acuerdos y evitar nuevas afectaciones en las carreteras del Bajío.

IO