Gobierno de Yucatán expone detalles para poner en marcha el Plan Renacimiento para Mérida

Para poner en marcha el Plan Renacimiento para Mérida, se iniciará la atención en conjunto con autoridades federales, estatales, municipales, así como junto a vecinos y escuelas de la ciudad, informó el gobernador Joaquín Díaz Mena.

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Durante su conferencia en Palacio de Gobierno, el Mandatario indicó que la capital yucateca enfrenta grave deterioro en el sistema de agua potable debido al crecimiento de la ciudad en los últimos años.

Ante esto, junto a autoridades de los tres niveles de Gobierno se emprenderán labores a través del Plan Renacimiento para Mérida, proyecto que fue respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este plan atiende tres ejes: agua, vialidad y seguridad para la capital y su zona metropolitana, y partirá de un diagnóstico técnico público y auditable.

El plan se pagará con recursos federales y estatales, pues en la parte estatal será un crédito de 1,500 millones de pesos y se solicitará conforme a los procedimientos, plazos y requisitos que marca la ley.

JAPAY expone deterioro de cárcamos y tuberías

Francisco Torres Rivas, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, ofreció detalles y estrategias con las que planean dar solución al problema de escasez de agua en el estado.

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Compartió que en la entidad se registra grave deterioro de las tuberías, además de que hay cárcamos en desuso debido a su abandono de años anteriores.

Por esta razón, se analizarán los puntos críticos, ya que se enfrentan diversas quejas por la falta de agua potable en diversas colonias, por lo que resaltó la urgencia de atender la demanda del servicio.

Vialidad, importante foco de atención

Alaine López Briceño, titular de la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar (SIB) expuso un aumento del 69% en el parque vehicular, y 788 mil unidades circulan en la entidad, por lo que resaltó que también se han incrementado los accidentes, principalmente en Mérida.

Ante ello, se atenderá mediante la Red Metropolitana de Vialidades Seguras, con la conservación y rehabilitación de carreteras, modernización de pasos superiores vehiculares, principalmente en el Periférico de Mérida.

SSP presenta propuesta en seguridad

Por su parte, el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, titular de la SSP Yucatán, compartió que la confianza de la ciudadanía hacia la policía hace que se convierta en la entidad más segura del país.

En el mismo sentido, aseguró que ante el crecimiento de demanda en seguridad de la entidad se ha convertido en un reto, por lo que se atenderá en tres planos: prevención en tecnología desde el C5i, prevención para protección al equipo de bomberos, así como fortalecer la operación policial con mejor velocidad de respuesta.