Las 11 personas que resultaron lesionadas durante el incidente con una vaca mansa en la Feria Yucatán Xmatkuil se encuentran fuera de peligro y regresaron a sus hogares después de recibir atención médica, informó el director del recinto, Alberto “Tito” Basulto Soberanis.

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Durante la conferencia de prensa de este martes, el funcionario explicó que entre los afectados se encontraba una familia, incluidos menores de edad, además de otras dos personas que también resultaron lesionadas cuando el animal llegó hasta la zona de los juegos mecánicos, donde se concentraba una gran cantidad de visitantes.

Basulto Soberanis detalló que los lesionados recibieron atención inicial de los paramédicos y posteriormente fueron trasladados a la Clínica Mérida para una valoración médica. Indicó que se les practicaron diversos estudios, entre ellos tomografías, cuyos resultados no reportaron afectaciones de gravedad.

El director de la feria señaló que permanecieron al tanto de los afectados hasta aproximadamente las 11 de la noche, cuando pudieron regresar a sus domicilios. También aseguró que el recinto cuenta con un seguro para atender este tipo de situaciones y cubrir posibles gastos derivados de lesiones.

Por su parte, el gobernador Joaquín Díaz Mena explicó que el ejemplar pertenecía al ganado de exhibición y era una vaca mansa. Señaló que las lesiones no fueron ocasionadas por una cornada, sino porque el animal pasó entre los asistentes después de ponerse nervioso ante la concentración de personas.

Las autoridades ofrecieron esta actualización sobre el estado de salud de los afectados un día después del incidente ocurrido durante las actividades de la feria, en el que resultaron lesionadas 11 personas, entre ellas menores de edad y un bebé.

JGH