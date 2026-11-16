Un incidente registrado durante la tarde de este lunes en las instalaciones de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 generó una rápida movilización de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, luego de que un ejemplar de ganado bovino lograra soltarse y correr por el recinto ferial.

Aunque los primeros reportes preliminares señalaban cerca de cinco personas heridas, las autoridades actualizaron la cifra oficial a un total de 11 personas lesionadas que sufrieron diversas afectaciones físicas, de los cuales la mayoría requirió traslado hospitalario para una valoración médica.

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¿Qué se sabe del toro que se escapó en la Feria Xmatkuil

De acuerdo con los informes oficiales, el aviso de emergencia se recibió a las 18:25 horas. El reporte alertaba sobre la presencia de un toro que había escapado de su área y transitaba sin control entre los asistentes de la exposición. Tras recibir la notificación, el personal operativo activó de inmediato los protocolos de seguridad y contención.

Como resultado del suceso, 11 asistentes sufrieron diversas afectaciones físicas. Entre las personas lesionadas cuyas condiciones fueron precisadas se encuentran un adulto con trauma abdominal y un menor de edad que presentó trauma abdominal y traumatismo en el tabique nasal.

🚨 ¡PÁNICO EN #XMATKUIL! SE ESCAPA UN TORO Y DEJA CINCO PERSONAS LESIONADAS. #Yucatán #UayQuéFeria https://t.co/7sPKqGLyQd — Don Kau (@xkau) November 17, 2026

Asimismo, el desglose médico incluye a un bebé de 10 meses de edad, quien sufrió lesiones abrasivas derivadas de una caída durante el incidente y fue trasladado a la Clínica Mérida para su atención. También resultaron heridos otros dos menores de edad: uno con abrasiones en el codo derecho y otro con una lesión contusa en la región ciliar izquierda.

Gracias a la intervención oportuna de los equipos de seguridad y rescate del recinto, el ejemplar fue asegurado y la situación quedó bajo control. Por su parte, se informó en un comunicado que la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro cuenta con una póliza de seguro para cubrir los gastos médicos y los daños materiales.

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