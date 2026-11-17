Desde hace varios días, en redes sociales se ha comenzado hablar sobre un apagón, el cual pasaría el día de hoy 17 de noviembre, y es que este hecho levantó las alarmas de millones de personas alrededor del mundo.

De acuerdo con lo que se empezó a difundir, el día de hoy comenzaría un apagón que tendría una duración de 72 horas, pero cuando se comenzó a indagar sobre este tema, se dio a conocer que ya había un episodio de Los Simpson que hablaba del tema.

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¿Qué episodio de Los Simpson habla de un apagón masivo?

En la teoría que anda circulando, se menciona que la serie había anticipado una interrupción masiva del suministro eléctrico, además de posibles fallas en internet, bancos y cajeros automáticos. Cabe destacar que no existe algo que confirme que esto va a suceder.

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El episodio se llama It's a Blunderful Life, el cual forma parte de la temporada 35 de Los Simpson, estrenada en noviembre de 2023. Donde se puede ver a Lisa Simpson, recordando un apagón que afectó a Springfield, también sale la página de su diario, donde sale la fecha del 17 de noviembre.

Los americanos son la leche. Mañana apagón mundial en EE.UU. Todo el mundo asustado. ¿La razón? Los Simpson lo predijeron.Increíble. Aquí el vídeo 👇 #TheSimpsons #Simpsons #TheSimpsons #Lisasimpson https://t.co/MmKlmxpf2s — 🇪🇦 Generación X (@JotaGeneracionX) November 16, 2026

Regresando al mundo real, se ha mencionado que no existe alguna evidencia o prueba de que vaya a ocurrir un apagón, incluso ninguna autoridad ha emitido alguna alerta sobre un corte en la energía, un ciberataque masivo o una suspensión de servicios bancarios para esa fecha.

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