El Papa León XIV expresó su intención de visitar México y aseguró que los fieles católicos pueden mantener la esperanza de recibirlo, aunque aclaró que todavía no existe una fecha definida para realizar el viaje.

Durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma, después de su gira por Uruguay, Argentina y Perú, el pontífice fue cuestionado sobre la posibilidad de viajar a territorio mexicano.

Ante la pregunta, respondió afirmativamente y recordó que ha visitado en varias ocasiones el Santuario de la Virgen de Guadalupe.

“Pueden soñar, pero no se despierten todavía, porque llegaré, llegaré. Espero que sí”, expresó entre risas.

¿Cuándo visitará México el papa León XIV?

Aunque manifestó su deseo de viajar a México, el líder de la Iglesia católica evitó anunciar una fecha o adelantar posibles actividades.

León XIV explicó que el único viaje internacional confirmado en su agenda para 2027 es a Corea del Sur, donde participará en la Jornada Mundial de la Juventud.

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También descartó que actualmente tenga programada una visita a Estados Unidos, su país de nacimiento.

Por lo tanto, la posible visita del pontífice a México permanece sin confirmación oficial en el calendario del Vaticano.

León XIV pide diálogo y menos divisiones políticas

Durante su conversación con periodistas, el papa también habló sobre su identidad estadounidense y reiteró su confianza en la democracia y la participación ciudadana.

Respecto a la situación política de Estados Unidos, expresó su deseo de que exista mayor disposición al diálogo, la reconciliación y la construcción de acuerdos.

Asimismo, sostuvo que sus declaraciones buscan promover la doctrina social de la Iglesia y no intervenir directamente en asuntos partidistas.

“¡LLEGARÉ, LLEGARÉ!”: LEÓN XIV ABRE LA PUERTA A UNA VISITA A MÉXICO Y A LA BASÍLICA DE GUADALUPE El papa León XIV expresó su deseo de visitar México y alentó a los fieles a mantener la esperanza de recibirlo, durante la rueda de prensa que ofreció este martes a bordo del avión de regreso a Roma, tras concluir una gira apostólica de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú. La periodista mexicana Valentina Alazraki le recordó que México espera su visita y le preguntó si los mexicanos podían soñar con verlo en el país. “Claro que sí. He estado en Guadalupe más veces, pero pueden soñar, pero no se despierten todavía. Porque no sé... llegaré, llegaré… espero que sí”, respondió entre risas. La declaración reaviva la expectativa de una visita papal al santuario de la Virgen de Guadalupe, uno de los principales centros de peregrinación católica del mundo y símbolo religioso de México. Pero todavía no hay fecha ni viaje confirmado. El propio León XIV señaló que los desplazamientos de 2027 siguen en programación y que, por ahora, el único confirmado es Corea del Sur, donde participará en la Jornada Mundial de la Juventud. Otras posibilidades están bajo consideración. México vuelve así a aparecer entre los destinos que los fieles esperan para el pontificado de León XIV, aunque la Santa Sede aún no ha anunciado un itinerario para el país. #PapaLeónXIV #México #VirgenDeGuadalupe #Vaticano #IglesiaCatólica #ultimahora #viral #tendencia — Flash 24/7 (@Flash_24_7) November 17, 2026

Papa agradece muestras de cariño durante su gira por Sudamérica

León XIV también agradeció las muestras de afecto recibidas durante sus visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Incluso recordó con humor el incidente ocurrido durante una celebración en Lima, cuando un rosario lanzado por una persona del público lo golpeó cerca de un ojo.

El pontífice señaló que estas experiencias forman parte de los recuerdos que conserva de su recorrido por Sudamérica, donde concluyó su primera gira apostólica por la región.

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