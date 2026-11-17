El Papa León XIV expresó su intención de visitar México y aseguró que los fieles católicos pueden mantener la esperanza de recibirlo, aunque aclaró que todavía no existe una fecha definida para realizar el viaje.
Durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma, después de su gira por Uruguay, Argentina y Perú, el pontífice fue cuestionado sobre la posibilidad de viajar a territorio mexicano.
Ante la pregunta, respondió afirmativamente y recordó que ha visitado en varias ocasiones el Santuario de la Virgen de Guadalupe.
“Pueden soñar, pero no se despierten todavía, porque llegaré, llegaré. Espero que sí”, expresó entre risas.
¿Cuándo visitará México el papa León XIV?
Aunque manifestó su deseo de viajar a México, el líder de la Iglesia católica evitó anunciar una fecha o adelantar posibles actividades.
León XIV explicó que el único viaje internacional confirmado en su agenda para 2027 es a Corea del Sur, donde participará en la Jornada Mundial de la Juventud.
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También descartó que actualmente tenga programada una visita a Estados Unidos, su país de nacimiento.
Por lo tanto, la posible visita del pontífice a México permanece sin confirmación oficial en el calendario del Vaticano.
León XIV pide diálogo y menos divisiones políticas
Durante su conversación con periodistas, el papa también habló sobre su identidad estadounidense y reiteró su confianza en la democracia y la participación ciudadana.
Respecto a la situación política de Estados Unidos, expresó su deseo de que exista mayor disposición al diálogo, la reconciliación y la construcción de acuerdos.
Asimismo, sostuvo que sus declaraciones buscan promover la doctrina social de la Iglesia y no intervenir directamente en asuntos partidistas.
Papa agradece muestras de cariño durante su gira por Sudamérica
León XIV también agradeció las muestras de afecto recibidas durante sus visitas a Uruguay, Argentina y Perú.
Incluso recordó con humor el incidente ocurrido durante una celebración en Lima, cuando un rosario lanzado por una persona del público lo golpeó cerca de un ojo.
El pontífice señaló que estas experiencias forman parte de los recuerdos que conserva de su recorrido por Sudamérica, donde concluyó su primera gira apostólica por la región.
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