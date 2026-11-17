Una oportuna intervención de automovilistas evitó una tragedia en la carretera estatal Izamal-Valladolid, donde una mujer de 32 años de edad y su hija de un año y dos meses fueron rescatadas de un automóvil que volcó y posteriormente fue consumido por el fuego. Ambas resultaron únicamente con golpes leves.

El aparatoso accidente ocurrió a la altura del kilómetro 21, en el tramo comprendido entre Sitilpech, comisaría de Izamal, y Tunkás, cuando la conductora de un Chevrolet Aveo transitaba con dirección a Valladolid y, presuntamente, se quedó dormida al volante, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad.

El coche salió de la carretera y avanzó aproximadamente 20 metros entre la maleza hasta terminar volcado sobre su costado izquierdo. Instantes después, comenzó a incendiarse hasta quedar completamente consumido por las llamas.

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Al percatarse de lo ocurrido, varios automovilistas detuvieron la marcha y se acercaron para auxiliar a las ocupantes. Con rapidez, lograron sacar a la madre y a la pequeña antes de que el fuego alcanzara el habitáculo.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor viajaba en el asiento posterior, debidamente asegurada en una silla de retención infantil, lo que contribuyó a protegerla durante la volcadura y evitar lesiones de gravedad.

Tras el reporte a la línea de emergencias 9-1-1, al sitio llegaron técnicos en urgencias médicas y elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes proporcionaron los primeros auxilios a las dos ocupantes de la unidad y confirmaron que presentaban únicamente golpes contusos menores, por lo que no fue necesario trasladarlas a un hospital.

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Mientras los socorristas atendían a las lesionadas, los bomberos se encargaron de las maniobras para combatir el incendio y enfriar el vehículo, hasta sofocar por completo las llamas y descartar riesgos adicionales. Elementos policiacos delimitaron el área y se encargaron de las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

La guiadora se puso en contacto con la aseguradora para que la asesoraran en cuanto a los trámites que debía efectuar, la valoración de los daños en la unidad y la cuantificación del costo, así como el equivalente al deducible que tendría que cubrir, si procedía. Este proceso quedó pendiente.