El símbolo más icónico de Mérida cruza el Atlántico y llega a España

Más de 8 mil kilómetros separan a Mérida, Yucatán, de Mérida, Extremadura, España, pero ambas ciudades mantienen un vínculo que se remonta al origen mismo del nombre de la capital yucateca. Ahora, esa relación quedó plasmada en una nueva pieza artística: las sillas confidentes “Tú y yo”, instaladas en el Parque de las Méridas del Mundo como símbolo de diálogo y encuentro cultural.

La obra, creada por la maestra artesana y mosaista emeritense Luisa Díaz Liviano, está inspirada en las tradicionales sillas confidentes yucatecas, un mobiliario característico de parques y espacios públicos de Mérida que permite que dos personas puedan sentarse frente a frente para conversar.

La instalación busca representar precisamente esa idea: dos comunidades que, aunque se encuentran en continentes distintos, mantienen una conversación permanente a través del arte, la cultura y la memoria histórica.

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Un nombre con raíces compartidas

La relación entre ambas ciudades tiene su origen en 1542, cuando fue fundada Mérida, Yucatán. De acuerdo con la historia oficial de la capital yucateca, Francisco de Montejo “El Mozo” eligió ese nombre porque las construcciones prehispánicas de T’Hó le recordaron las ruinas romanas de la antigua Augusta Emerita, actual Mérida española.

La ciudad española, capital de Extremadura, conserva uno de los conjuntos arqueológicos romanos más importantes de Europa y fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 1993.

Ese pasado compartido llevó a la creación de la plataforma Méridas del Mundo, un espacio de cooperación entre las ciudades que llevan este nombre, incluida Mérida, Venezuela, con el objetivo de impulsar intercambios culturales y de colaboración.

Arte como puente

Durante la inauguración, autoridades españolas y representantes mexicanos destacaron que la nueva instalación representa más que un elemento urbano: es un punto de encuentro para recordar los lazos construidos mediante actividades culturales, turísticas e institucionales.

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El alcalde de Mérida, España, Antonio Rodríguez Osuna, señaló que la obra simboliza la fraternidad entre ambas comunidades y la voluntad de mantener una colaboración permanente.

Al acto acudieron también el cónsul titular de la Sección Consular de la Embajada de México en España, Henry C. Valdivia Sandoval; el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, y representantes de la Asociación de Mexicanos de Extremadura.

La pieza permanecerá en el Parque de las Méridas del Mundo como un recordatorio de una relación que comenzó con un nombre compartido y que, siglos después, continúa construyéndose mediante expresiones culturales.