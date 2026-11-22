La tensión continúa en aumento dentro de la segunda edición de ‘La Mansión VIP’, luego de que se confirmaron los nombres de los cuatro participantes que se encuentran en riesgo de abandonar la competencia este domingo 22 de noviembre; mismos que podrán ser salvados por la votación del público.

De acuerdo con la dinámica del programa, la votación exprés habilitada durante la jornada del sábado ya cerró oficialmente por lo que la producción de este domingo no dará la oportunidad de sumar más votos a los participantes que se encuentran en la cuerda floja del programa.

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¿Quiénes son los nominados de ‘La Mansión VIP’ este 22 de noviembre?

Tras los resultados de la segunda semana de actividades del reality show producido por HotSpanish, son cuatro los participantes que se encuentran en peligro de abandonar el reality show; estos son: Edwin Mendoza, Yetus Prime, Rodrigo "Rod" Contreras y Deiby Ruiz.

Durante la transmisión de este domingo, únicamente se revelarán los resultados definitivos de las votaciones que se realizaron en redes sociales para conocer quién recibió el menor apoyo de la audiencia y se convertirá en el segundo eliminado de la nueva temporada de ‘La Mansión VIP’.

La esperada gala de eliminación, conducida por HotSpanish, dará inicio alrededor de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse en vivo a través de su canal oficial de YouTube, donde los seguidores del proyecto estarán atentos al desenlace de esta semana.

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