Pescador de 33 años sufre presunta descompresión durante labores de buceo en Yucalpetén

Momentos de tensión se vivieron la mañana de ayer en la zona de Yucalpetén, luego de que un pescador sufrió un presunto cuadro de descompresión tras realizar labores de buceo en el mar, por lo que fue llevado a tierra para recibir atención médica.

El trabajador del mar fue identificado como Henry A. R. D., de 33 años de edad, quien posteriormente fue canalizado a un centro de salud.

De acuerdo con los reportes obtenidos, la embarcación que trasladó al pescador hasta tierra fue la lancha Mulmeya. Al arribar a la zona del puerto de abrigo de Yucalpetén, la tripulación habría bajado al buzo, quien se encontraba afectado por la presunta descompresión, en las inmediaciones de la entrada al puerto.

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Según la información recabada, después de dejar al pescador en tierra, la embarcación Mulmeya se retiró del lugar, mientras el trabajador permaneció a la espera de recibir auxilio médico.

El hecho generó preocupación entre las personas que se encontraban en la zona, debido a que los padecimientos relacionados con la descompresión requieren atención médica oportuna.

Paramédicos acudieron al sitio para valorar y brindar asistencia al pescador. Posteriormente, se realizaron las gestiones correspondientes para su traslado a un centro de salud.

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Hasta el cierre de esta edición no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente, particularmente respecto a la profundidad a la que habría trabajado el pescador, el tiempo que permaneció bajo el agua y las condiciones en las que realizó el ascenso.

Tampoco se ha precisado oficialmente si la tripulación de la embarcación recibió alguna indicación para permanecer en el sitio mientras se brindaba atención al trabajador.

Se espera que las autoridades correspondientes determinen las circunstancias en las que ocurrió el incidente y, en su caso, establezcan las responsabilidades que pudieran derivarse de la manera en que el pescador fue trasladado y dejado en tierra.